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Κριμαία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από επίθεση της Ουκρανίας

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά ακόμα τραυματίστηκαν μετά από επίθεση της Ουκρανίας στην προσαρτημένη στη Ρωσία Κριμαία.

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Πόλεμος στην Ουκρανία
Στιγμιότυπο από τον πόλεμο στην Ουκρανία | AP Photos
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Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι επτά τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς Πέμπτη σε επίθεση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στη Σιμφερόπολη, στη χερσόνησο της Κριμαίας, η οποία έχει προσαρτηθεί στη Ρωσία από το 2014, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και (άλλοι) επτά τραυματίστηκαν εξαιτίας εχθρικού πλήγματος σε κτίρια, που δεν είναι κατοικίες, στη Σιμφερόπολη», ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής των αρχών της Κριμαίας Σεργκέι Αξιόνοφ.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό πως η ομάδα των κορυφαίων Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας επεξεργάζεται σχέδια, σε συνεργασία με το Κίεβο, για την εμπλοκή της Ρωσίας σε διαπραγματεύσεις με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Bloomberg News, επικαλούμενο πηγές που έχουν γνώση του θέματος, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, τις τρεις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης, συζητούν την πιθανότητα διεξαγωγής συνομιλιών με τη Μόσχα. Το θέμα έχει ήδη συζητηθεί με την πλευρά της Ουκρανίας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές.

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