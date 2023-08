Ένα τρομακτικό επεισόδιο σημειώθηκε στην Νότια Κορέα, όταν ένας άνδρας κυνηγούσε κόσμο με το αυτοκίνητο του και έπειτα μπήκε σε πολυκατάστημα με σκοπό να τους μαχαιρώσει.

Ο άνδρας σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους 13, ενώ βίντεο που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας του εμπορικού κέντρου τον δείχνουν να φοράει σκούρο μπουφάν και στο χέρι του να κρατάει το όπλο του εγκλήματος.

Seongnam Terror Attack: The video captured from CCTV inside AK Plaza (AK플라자) shows a lone knifeman wearing black clothing and sunglasses, armed with a knife measuring approximately 50cm to 60cm in length, running towards crowds of people. pic.twitter.com/mrOlDGFd8g

Στο σημείο έφτασε ένα ιατρικό ελικόπτερο έκτακτης ανάγκης, ενώ οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο προσπαθούσαν να σταματήσουν την αιμορραγία από τα θύματα του δράστη που είχαν πέσει στο πάτωμα.

Seongnam Terror Attack: Not long after the attack, the attacker carrying the knife walking causally heading toward an escalator of AK플라자. The man is 23 years old and works in the delivery service pic.twitter.com/i0vuqfI5Ab