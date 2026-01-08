Κύπρος: Αντιδράσεις για διαρροή βίντεο με «μαϊμού επενδυτές» που εμπλέκει το περιβάλλον Χριστοδουλίδη

Αντιδράσεις και αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό στην Κύπρο έφερε η διαρροή βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο συνδέει το περιβάλλον του προέδρου, Νίκου Χριστοδουλίδη, με επιχειρηματικά και ενεργειακά συμφέροντα.

Στο βίντεο που διέρρευσε από το προφίλ «Emily Thompson» στο X, καταγράφονται συνομιλίες στις οποίες συμμετέχουν ο επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο πρώην υπουργός και συνεργάτης του Προέδρου, Γιώργος Λακκοτρύπης, καθώς και ο επιχειρηματίας Γιώργος Χρυσοχόος, CEO της Cyfield, όπως αναφέρει το Sigmalive.

Can't even describe what I just received!

🚨 BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT'S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3 — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026

Στο βίντεο περιλαμβάνονται αποσπάσματα συνομιλιών που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών, την πρόσβαση στο Προεδρικό Μέγαρο και τις σχέσεις με επιχειρηματικά συμφέροντα.

Η αντίδραση της κυβέρνησης

Από την πλευρά του, ο πρώην υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης, κατέθεσε στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας, παραπονούμενος για το οπτικό υλικό που διέρρευσε και τον εμφανίζει να μιλά για την καμπάνια του Νίκου Χριστοδουλίδη ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2023.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Φιλελεύθερος», οι δηλώσεις παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αφήνεται να νοηθεί πως πέραν του προκαθορισμένου από τη νομοθεσία ποσού του €1 εκατ. που δικαιούτο να χρησιμοποιήσει το εκλογικό επιτελείο του Νίκου Χριστοδουλίδη, επιστρατεύτηκαν και μετρητά.

Προβλήθηκε, επιπλέον, η θέση ότι τα μετρητά τύγχαναν διαχείρισης από τον σύγαμπρό του Χριστοδουλίδη και μετέπειτα διευθυντή του γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπο Χαραλάμπους.

Τα πλάνα στο εν λόγω οπτικό υλικό είναι μονταρισμένα και κατά συνέπεια δεν υπάρχει εικόνα για τις πλήρεις τοποθετήσεις που έγιναν.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα, ο κ. Λακκοτρύπης φέρεται να κατήγγειλε μεταξύ άλλων στο ΤΑΕ Λευκωσίας ότι έγινε συρραφή των τοποθετήσεών του με τρόπο ώστε να εξυπηρετηθεί ένα συγκεκριμένο αφήγημα και να παρουσιαστεί να λέει πως διακινούνταν παράνομα μετρητά.

Αυτοί που κατέγραψαν τα όσα έλεγε ο κ. Λακκοτρύπης παρουσιάστηκαν ως διαχειριστές επενδυτικού ταμείου και είχαν συναντηθεί με τον πρώην υπουργό ως ενδιαφερόμενοι να επενδύσουν €150 εκατ. για λογαριασμό του επενδυτικού ταμείου στον τομέα της ενέργειας.

Ο κ. Λακκοτρύπης συμμετέχει σε διοικητικό συμβούλιο εταιρείας με κύκλο δραστηριοτήτων στον τομέα της ενέργειας και συνάντησε τους φερόμενους επενδυτές υπό αυτή την ιδιότητα.