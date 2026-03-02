Μενού

Κύπρος: Από τον Λίβανο αναχαιτίστηκαν τα drones στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι

Τα drones που χτύπησαν τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο και τις δυνάμεις της Χεζμπολάχ.

Τοιχογραφία της ηγεσίας της Χεζμπολάχ
Τοιχογραφία της ηγεσίας της Χεζμπολάχ | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA - YAHYA ARHAB
Το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων δήλωσε ότι  τα δύο drones που προκάλεσαν σήμερα τις ελαφρές ζημιές στην βρετανική βάση Ακρωτηρίου, εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο, από δυνάμεις της Χεζμπολάχ.

Ωστόσο, διαβεβαίωσαν ότι ο λόγος που δεν εντοπίστηκαν για να αναχαιτιστούν είναι λόγω του μικρού μεγέθους και του χαμηλού ύψους που πετούσαν.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανώτατες κυβερνητικές πηγές διαβεβαιώνουν πάντως πως δεν υπάρχουν πληροφορίες για πρόθεση στόχευσης υποδομών της Κυπριακής Δημοκρατίας, η προστασία των οποίων είναι η κύρια προτεραιότητα της Κυβέρνησης.

