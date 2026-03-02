Κύπρος: Από τον Λίβανο αναχαιτίστηκαν τα drones στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι

Το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων δήλωσε ότι τα δύο drones που προκάλεσαν σήμερα τις ελαφρές ζημιές στην βρετανική βάση Ακρωτηρίου, εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο, από δυνάμεις της Χεζμπολάχ.

Ωστόσο, διαβεβαίωσαν ότι ο λόγος που δεν εντοπίστηκαν για να αναχαιτιστούν είναι λόγω του μικρού μεγέθους και του χαμηλού ύψους που πετούσαν.

Διαβάστε επίσης: Ακρωτήρι Κύπρου: Γιατί θεωρείται μεγάλης στρατηγικής σημασίας και «αβύθιστο αεροπλανοφόρο»

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανώτατες κυβερνητικές πηγές διαβεβαιώνουν πάντως πως δεν υπάρχουν πληροφορίες για πρόθεση στόχευσης υποδομών της Κυπριακής Δημοκρατίας, η προστασία των οποίων είναι η κύρια προτεραιότητα της Κυβέρνησης.