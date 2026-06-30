Κύπρος: Αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε - Διασωληνωμένη η γυναίκα

Αιματηρό περιστατικό συγκλονίζει τη Λεμεσό, καθώς αστυνομικός επιτέθηκε σήμερα το πρωί στη σύζυγό του έξω από σχολείο στο Ζακάκι. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο δράστης πυροβόλησε τη γυναίκα με το υπηρεσιακό του όπλο, ενώ ακολούθως έθεσε τέρμα στη ζωή του.
Σύμφωνα με το philnews, το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 06:50 μέσα σε όχημα, στη μέση του δρόμου. Η σύζυγος, παρά την αρχική εκτίμηση ότι είχε καταλήξει, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.
Ο δράστης φέρεται να απείλησε και περαστικό που επιχείρησε να προσφέρει βοήθεια. Στη σκηνή παραμένει ισχυρή αστυνομική δύναμη για τη διερεύνηση της υπόθεσης.
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