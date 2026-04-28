Κύπρος: Έκπληκτοι οι κάτοικοι από ανεμοστρόβιλο που εμφανίστηκε στον ουρανό της Λευκωσίας

Μεγάλος ανεμοστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του στον ουρανό Λευκωσίας, αφήνοντας έκπληκτους τους πολίτες. «Δεν είναι σαφές αν άγγιξε το έδαφος».

Ανεμοστρόβιλος στην Κύπρο
Ανεμοστρόβιλος στην Κύπρο | Facebook/ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ
Ισχυρός ανεμοστρόβιλος εμφανίστηκε στον ουρανό της Λευκωσίας, προκαλώντας έκπληξη στους κατοίκους.

Σύμφωνα με το philenews.com, το φαινόμενο καταγράφηκε στα ανατολικά της πόλης, ενώ ο μετεωρολόγος Έρικ Κίτας διευκρίνισε ότι «δεν είναι σαφές αν άγγιξε το έδαφος, καθώς μόνο τότε χαρακτηρίζεται ως ανεμοστρόβιλος».

Εικόνες και βίντεο κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολίτες να απαθανατίζουν το εντυπωσιακό φαινόμενο από διάφορα σημεία της πρωτεύουσας.

