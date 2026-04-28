Κύπρος: Έκπληκτοι οι κάτοικοι από ανεμοστρόβιλο που εμφανίστηκε στον ουρανό της Λευκωσίας

Ισχυρός ανεμοστρόβιλος εμφανίστηκε στον ουρανό της Λευκωσίας, προκαλώντας έκπληξη στους κατοίκους.
Σύμφωνα με το philenews.com, το φαινόμενο καταγράφηκε στα ανατολικά της πόλης, ενώ ο μετεωρολόγος Έρικ Κίτας διευκρίνισε ότι «δεν είναι σαφές αν άγγιξε το έδαφος, καθώς μόνο τότε χαρακτηρίζεται ως ανεμοστρόβιλος».
Εικόνες και βίντεο κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολίτες να απαθανατίζουν το εντυπωσιακό φαινόμενο από διάφορα σημεία της πρωτεύουσας.
- Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ: Αυτός είναι ο 89χρονος «πιστολέρο» - Τι ρούχα φορά σύμφωνα με μαρτυρίες
- Ελπίδα Μαζαράκη: Πέθανε η γνωστή ηθοποιός - Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα
- «Ακόμα και εμείς οι Βούλγαροι πάμε Ελλάδα» - Διαφήμιση του βουλγαρικού τουρισμού κατέληξε σε φιάσκο
- Έμεινε άυπνος για 11 μέρες, έσπασε το Ρεκόρ Γκίνες, αλλά άρχισε να πληρώνει το τίμημα 30 χρόνια μετά
