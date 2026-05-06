Κύπρος: Ένα ολόκληρο χωριό στα χέρια Ισραηλινών; Η μεγάλη επένδυση και οι αντιδράσεις

Την πρόθεσή της να δημιουργήσει 60 κατοικίες, ένα κατασκηνωτικό χώρο και ένα οινοποιείο στην εγκαταλελειμμένη κοινότητα Τρόζενα στη Λεμεσό της Κύπρου έχει εκφράσει μέσω σχετικής αίτησης για πολεοδομική άδεια εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων.

Ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού Γιάννης Τσουλόφτας επιβεβαίωσε στο Philenews.com ότι έχει υποβληθεί αίτηση για αυτά.

Ωστόσο, το Τμήμα Περιβάλλοντος εξέφρασε επιφυλάξεις οι οποίες εδράζονται στο γεγονός ότι η ίδια η κοινότητα και η ευρύτερη περιοχή εμπίπτουν στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο «Natura 2000».

Σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος, «το «Natura 2000» είναι ένα ευρύ ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών για είδη χλωρίδας, πανίδας, πτηνών και οικοτόπων.

Αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας και έχει ως στόχο του την προστασία και διαχείριση ευάλωτων ειδών και οικοτόπων σε όλη τη φυσική τους περιοχή εξάπλωσης ανά την Ευρώπη, άσχετα από τα εθνικά ή πολιτικά σύνορα».

Βασίζεται δε, «στην πλήρη και αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη Διατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων και της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ για την Προστασία των Άγριων Πτηνών».

Πάντως, όπως πληροφορείται ο «Φ», το Τμήμα Περιβάλλοντος θεωρεί πως η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής είναι πολύ πλούσια και ότι χρήζει προστασίας.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος ζήτησε επιπρόσθετα στοιχεία.

Ο ΕΟΑ Λεμεσού δεν προχωρά σε αδειοδότηση μέχρι την ολοκλήρωση της αξιολόγησης

Όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος του ΕΟΑ, το Τμήμα Περιβάλλοντος ζήτησε επιπρόσθετα στοιχεία και εξηγήσεις ως προς τον τύπο και την έκταση της ανάπτυξης, προφανώς για να εκτιμήσει τις πιθανές επιπτώσεις και αν αυτές είναι τέτοιες ώστε να μπορεί να δοθεί συγκατάθεση ή αν ο βαθμός επιβάρυνσης της περιοχής (περιλαμβανομένων των ειδών που φιλοξενεί) είναι τόσο μεγάλος ώστε να μην μπορεί το Τμήμα να ανάψει το πράσινο φως για την επένδυση.

Όπως εξήγησε ο κ. Τσουλόφτας, δεδομένης και της θέσης του Τμήματος Περιβάλλοντος, ο ΕΟΑ Λεμεσού δεν έχει εκδώσει πολεοδομική άδεια. Άλλωστε, όπως ανέφερε, ο Οργανισμός ανέθεσε τη μελέτη του όλου θέματος (και της αίτησης που έχει υποβληθεί) σε έμπειρο λειτουργό, ο οποίος στο παρελθόν έχει ασχοληθεί με αναπτύξεις ανάλογου τύπου και αναμένει το δικό του πόρισμα, το οποίο βεβαίως θα ληφθεί υπόψιν μαζί με άλλους παράγοντες.

Σημειώνεται, πως δεν υπεβλήθη μία αίτηση η οποία να περιλαμβάνει το σύνολο των κατοικιών, το οινοποιείο και τον κατασκηνωτικό χώρο (ως ενιαία ανάπτυξη) αλλά, έχουν κατατεθεί δύο αιτήσεις για τις 60 κατοικίες, μία για το οινοποιείο και μία για τον κατασκηνωτικό χώρο.

Για να καταλήξει το Τμήμα Περιβάλλοντος αλλά και ο ΕΟΑ σε απόφαση, θα συνυπολογίσουν το σύνολο των προτεινόμενων οικοδομημάτων και χρήσεων και όχι μεμονωμένα όπως έχουν υποβληθεί.

Στο μεταξύ, η αντιπαράθεση ως προς το κατά πόσον πρέπει να εγκριθεί οποιαδήποτε ανάπτυξη, ως προς το κατά πόσον «αλώνεται» η Κύπρος από ξένους κ.ο.κ. συνεχίζεται με ένθερμους υποστηρικτές και των δύο εκδοχών. Άλλοι μεν βλέπουν ξεπούλημα της Κύπρου σε ξένους ενώ άλλοι υποδεικνύουν ότι πρόκειται για μία εγκαταλελειμμένη κοινότητα, για την οποία δεν ενδιαφερόταν σχεδόν κανείς και όταν ενδιαφέρθηκε ένας επενδυτής να την αναδείξει και να την αξιοποιήσει, προκλήθηκαν υπέρμετρες αντιδράσεις.