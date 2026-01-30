Κύπρος: Εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς εκρηκτικές ύλες τύπου ΤΝΤ - Τα δύο σενάρια

Συναγερμός έχει σημάνει στην Εθνική Φρουρά μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση περίπου 30 λιβρών ΤΝΤ κατά τη διάρκεια άσκησης του Μηχανικού στο πεδίο βολής Καλού Χωριού, στην Κύπρο.

Σύμφωνα με το politis.com.cy, αρχικά εκ παραδρομής είχε αναφερθεί ποσότητα 300 κιλών, ωστόσο σύμφωνα με νεότερη και επίσημη ενημέρωση πρόκειται για περίπου 30 λίβρες εκρηκτικού υλικού.

Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή και κινητοποιήθηκε άμεσα η στρατιωτική ηγεσία, με τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς να μεταβαίνει στο σημείο και να παρακολουθεί τις έρευνες.

Κύπρος: Τα δύο σενάρια για το εξαφανισμένο υλικό

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζονται δύο ενδεχόμενα: είτε το εκρηκτικό υλικό έχει όντως εξαφανιστεί, είτε έχει ανατιναχθεί κατά την άσκηση χωρίς να καταγραφεί σωστά.

Να σημειωθεί ότι η άσκηση που ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή (30/1) το πρωί αναβλήθηκε, μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο γύρω από την υπόθεση.