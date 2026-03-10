Οι κυπριακές αρχές συνέλαβαν ένα ύποπτο μέλος της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης Χαμάς, το οποίο καταζητείται στη Γερμανία για την προμήθεια όπλων και πυρομαχικών για επιθέσεις σε ισραηλινές ή εβραϊκές εγκαταστάσεις, δήλωσαν την Τρίτη, (10/03) Γερμανοί ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στο Reuters.

Ο ύποπτος, γεννημένος στο Λίβανο, που ταυτοποιήθηκε μόνο ως Kamel M., σύμφωνα με τους γερμανικούς κανόνες περί απορρήτου, συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακας της Κύπρου στις 6 Μαρτίου, κατά την άφιξή του από τον Λίβανο, πρόσθεσαν σε ανακοίνωσή τους.

Ο ύποπτος κατηγορείται για τη μεταφορά 300 φυσιγγίων, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ωστόσο από την ανακοίνωση δεν ήταν σαφές από πού προέρχονταν τα φυσίγγια ή προς τα πού πιστεύεται ότι κατευθύνονταν.

«Η επιχείρηση χρησίμευσε ως προετοιμασία για θανατηφόρες επιθέσεις της Χαμάς σε ισραηλινά ή εβραϊκά ιδρύματα στη Γερμανία και την Ευρώπη», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο έρευνας των Αρχών, αστυνομικοί έψαξαν επίσης το διαμέρισμα του υπόπτου στο Βερολίνο. Μόλις το ένταλμα του Kamel M. εκδοθεί στη Γερμανία, ένας δικαστής θα αποφασίσει για την προφυλάκισή του, ανέφερε η ανακοίνωση.

Οι επιθέσεις εναντίον Εβραίων και εβραϊκών στόχων έχουν αυξηθεί παγκοσμίως από τον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα, που πυροδοτήθηκε από τις επιθέσεις της μαχητικής ομάδας το 2023 στο Ισραήλ.