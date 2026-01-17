Κύπρος: Με τιμές αρχηγού κράτους το τελευταίο αντίο του Γιώργου Βασιλείου

Η Κύπρος αποχαιρέτησε σήμερα τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Γιώργο Βασιλείου, σε μια τελετή που τελέστηκε με την αυστηρότητα και τη μεγαλοπρέπεια που αρμόζει σε αρχηγό κράτους.

Η ημέρα είχε κηρυχθεί δημόσια αργία, ως ένδειξη σεβασμού προς τον πολιτικό που σημάδεψε μια κρίσιμη περίοδο της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας.

Η σορός του εκλιπόντος μεταφέρθηκε νωρίς το πρωί στον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας, επί κιλλίβαντα πυροβόλου όπλου και υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής της Αστυνομίας Κύπρου. Στρατιωτικό άγημα απέδωσε τιμές, ενώ ο εθνικός ύμνος ακούστηκε πριν το φέρετρο εισέλθει στον ναό, όπου η οικογένεια δέχθηκε συλλυπητήρια.

Στην εξόδιο ακολουθία παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος εκφώνησε τον επίσημο επικήδειο.

Λόγοι εκφωνήθηκαν επίσης από τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργο Γεραπετρίτη, τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου Τάσο Χριστοφίδη, τον Μιχάλη Παπαπέτρου εκ μέρους των συνεργατών του εκλιπόντος, καθώς και τον γιο του, Ευέλθωνα Βασιλείου.

Μετά το πέρας της τελετής, η σορός οδηγήθηκε με αυτοκινητοπομπή στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αγλαντζιάς, όπου πραγματοποιήθηκε η ταφή, συνοδευόμενη από στρατιωτικές τιμές. Η Κύπρος αποχαιρέτησε έναν ηγέτη που άφησε βαθύ αποτύπωμα στη δημόσια ζωή, με μια τελετή αντάξια της προσφοράς του.