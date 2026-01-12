Ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους ανακοίνωσε πως παραιτείται από τη θέση του διευθυντή του γραφείου του προέδρου της Κύπρου, Νίκου Χριστοδουλίδη, μετά τη δημοσιοποίηση του επίμαχου βίντεο που τον εμπλέκει σε σκάνδαλο διαφθοράς. Ο ίδιος κάνει λόγο για «στοχευμένη προσπάθεια να πληγεί προσωπικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας».

Μέσω αναλυτικής ανάρτησής του στο Facebook, ο κ. Χαραλάμπους επεσήμανε πως η συμμετοχή του στην κυβέρνηση «δεν ήταν αυτοσκοπός, αλλά συνειδητή επιλογή προσφοράς, ως συμβολή σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα διακυβέρνησης που στοχεύει στην ενδυνάμωση της χώρας μας, στη θωράκιση των θεσμών και στην πρόοδο της κοινωνίας μας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος του βίντεο είναι να «αμφισβητηθεί η κυβέρνηση και να τραυματιστεί η εικόνα της πατρίδας μας». Κάνει λόγο για «εσκεμμένες παραποιήσεις, επιλεκτικά αποσπάσματα και αναφορές σε διαφορετικό πλαίσιο, καθοδηγούμενη σε παραπλανητικά συμπεράσματα».

«Δεν πρόκειται, σε καμία περίπτωση, να αποδεχθώ να αφήνεται η παραμικρή σκιά για την εντιμότητά μου, ούτε για την ειλικρινή μου πρόθεση να προσφέρω στον τόπο μου. Πολύ περισσότερο, δεν θα επιτρέψω η παρουσία μου στην κυβέρνηση να μετατρέπεται σε εργαλείο εκμετάλλευσης με σκοπό να πληγεί η Κυπριακή Δημοκρατία ή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Για τον λόγο αυτό υπέβαλα την παραίτηση μου από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας» εξήγησε στο ίδιο κείμενο.

«Προσωπικά αποχωρώ με αίσθημα υπερηφάνειας για όσα επιτεύχθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια, ως αποτέλεσμα σκληρής, εντατικής και συστηματικής δουλειάς του Προέδρου και της κυβέρνησης. Πιστεύω βαθιά ότι αυτή η πορεία θα συνεχιστεί, ότι η χώρα μας θα παραμείνει σταθερά προσηλωμένη στις αρχές της, θα ενισχύει τη θέση της διεθνώς και θα προοδεύει προς όφελος των πολιτών και των εθνικών μας στόχων. Και αυτό είναι για μένα το ουσιαστικό, η Κύπρος πάνω από όλους και πάνω από όλα» κατέληξε.