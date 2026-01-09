Κύπρος: Βλέπει ρωσική «προέλευση» πίσω από το επίμαχο βίντεο - Τι είναι η εκστρατεία Doppelganger

Από την Πέμπτη, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες είχαν ήδη κατεύθυνση ως προς την προέλευση του μονταρισμένου βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και εμπλέκει, μεταξύ άλλων, και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, οι εμπειρογνώμονες που ανέλυσαν το υλικό καταλήγουν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται ενώπιον οργανωμένης υβριδικής επιχείρησης παραπληροφόρησης.

Οι ειδικοί εντοπίζουν χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε ρωσικές οργανωμένες εκστρατείες παραπληροφόρησης, αντίστοιχες με αυτές που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια σε κράτη-μέλη της ΕΕ.

Η «σφραγίδα» της καμπάνιας Doppelganger

Το βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα «Χ» φέρεται να φέρει όλα τα στοιχεία της καμπάνιας Doppelganger, μιας γνωστής από το 2021 υβριδικής επιχείρησης που στοχεύει ευρωπαϊκές χώρες.

Η συγκεκριμένη εκστρατεία έχει στο παρελθόν στοχεύσει τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, τη Γερμανία και το Ισραήλ, αναπαράγοντας στοχευμένη παραπληροφόρηση ρωσικής προέλευσης.

Οι πρακτικές αυτές συνδέονται με την έννοια του «kompromat», μια μέθοδο που προέρχεται από τη σοβιετική εποχή και αφορά τη δημοσιοποίηση υλικού με στόχο την «δολοφονία χαρακτήρων» ή τον εκβιασμό πολιτικών αντιπάλων.

Ανώνυμο υλικό με δημοσιογραφικό μανδύα

Τα κακόβουλα βίντεο αυτού του τύπου εμφανίζονται ως «δημοσιογραφικές αποκαλύψεις», χωρίς όμως να πληρούν κανένα δημοσιογραφικό κριτήριο.

Στην προκειμένη περίπτωση, το υλικό είναι μονταρισμένο, χωρίς πλήρεις δηλώσεις, χωρίς τα ερωτήματα που τέθηκαν και χωρίς να ζητηθεί αντίλογος από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Εμπλοκή της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών

Η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ) ενημέρωσε το Προεδρικό από τις πρώτες ώρες δημοσιοποίησης του βίντεο. Παρότι κάποια ψηφιακά ίχνη χάνονται, υπήρχαν από την αρχή σαφείς ενδείξεις για την προέλευση και τα κίνητρα της επιχείρησης.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ένα από τα άτομα που προσέγγισαν τους Γιώργο Λακκοτρύπη, Χαράλαμπο Χαραλάμπους και Γιώργο Χρυσοχό μιλούσε αγγλικά με προφορά ανατολικής Ευρώπης, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες για ξένη ανάμειξη.

Κύκλοι του Προεδρικού επισημαίνουν ότι η δημοσίευση του βίντεο συμπίπτει με σημαντικές εξελίξεις:

την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο,

την επίσκεψη του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ,

και την κάθοδο Αμερικανών αξιωματούχων για το θέμα της αεροπορικής βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου».

Αστυνομικές έρευνες σε εξέλιξη

Πηγή της Αστυνομίας ανέφερε στο philenews ότι η υπόθεση διερευνάται από:

την Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ,

και την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών (ΥΠΕΓΕ), η οποία εξετάζει σχετικά ντοκουμέντα.

Η καταγγελία του Γιώργου Λακκοτρύπη εξετάζεται πλέον από το ΤΑΕ Αρχηγείου, καθώς κρίθηκε ότι η υπόθεση πρέπει να χειριστεί η κεντρική μονάδα.

Το περιεχόμενο του βίντεο

Το υλικό που αναρτήθηκε παρουσιάζει αποσπάσματα δηλώσεων:

του πρώην υπουργού Γιώργου Λακκοτρύπη,

του διευθυντή του γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπου Χαραλάμπους,

και του διευθυντή του Ομίλου Cyfield, Γιώργου Χρυσοχού.

Με τον τρόπο που έχει μονταριστεί, επιχειρείται να δοθεί η εντύπωση ότι το επιτελείο Χριστοδουλίδη χρησιμοποίησε μετρητά στην προεκλογική εκστρατεία, υπερβαίνοντας το νόμιμο όριο του 1 εκατομμύριο ευρώ, καθώς και ότι υπήρχε μηχανισμός χρηματοδότησης εταιρειών με αντάλλαγμα εξυπηρετήσεις.

Το Προεδρικό αμφισβήτησε από την πρώτη στιγμή το περιεχόμενο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για συρραφή δηλώσεων χωρίς πλήρες πλαίσιο.

Η καταγγελία Λακκοτρύπη

Ο Γιώργος Λακκοτρύπης κατήγγειλε ότι προσεγγίστηκε από άτομα που παρουσιάστηκαν ως στελέχη ολλανδικού επενδυτικού οργανισμού, οι οποίοι δήλωσαν ότι ενδιαφέρονται να επενδύσουν 150 εκατομμύρια ευρώ στον τομέα της ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό, σύναψαν συμφωνία μαζί του, εκμεταλλευόμενοι τη συμμετοχή του σε διοικητικό συμβούλιο εταιρείας του κλάδου.

Αυτή τη στιγμή, ο πρώην υπουργός καταθέτει στο ΤΑΕ Αρχηγείου, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, προσκομίζοντας έγγραφα και στοιχεία.