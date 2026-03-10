Μενού

Κύπρος: Στα σπίτια τους οι κάτοικοι στο Ακρωτήρι - Κατάμεστη η εκκλησία μετά το χτυπημα στην βάση

Παρά τον φόβο, 900 κάτοικοι επέστρεψαν στο Ακρωτήρι. Η κατάμεστη εκκλησία την Κυριακή έστειλε μήνυμα ελπίδας κόντρα στις μνήμες του 74'.

Reader symbol
Newsroom
κύπρος εκκλησια
Εκκλησία Κύπρος | Glomex/ @megatv
  • Α-
  • Α+

Η ηρεμία σταδιακά επιστρέφει στο Ακρωτήρι της Κύπρου, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων έχει πλέον εγκαταλείψει τα προσωρινά καταλύματα και έχει επιστρέψει στις εστίες του.

Παρά το αρχικό σοκ από το πλήγμα στην Βρετανική βάση, το χωριό έσφυζε και πάλι από ζωή την Κυριακή, με την τοπική εκκλησία να είναι κατάμεστη κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. 

Από τους 1.200 κατοίκους, οι 900 βρίσκονται ήδη στα σπίτια τους, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα κανονικότητας. Για πολλούς, όπως ο κύριος Λάζαρος και η κυρία Χρυσούλα, οι πρόσφατες σειρήνες ξύπνησαν οδυνηρές μνήμες από το 1974. 

Τότε, ο κ. Λάζαρος βρισκόταν στο μέτωπο και η σύζυγός του τον περίμενε με αγωνία, μια ανάμνηση που τους ανάγκασε να μείνουν για λίγες ημέρες σε ξενοδοχείο μετά από παρότρυνση των παιδιών τους.

Σήμερα, η εικόνα της γεμάτης εκκλησίας αποτελεί το σύμβολο της επιστροφής. Οι κάτοικοι, παρά τις δυσκολίες και τις ιστορικές πληγές που άνοιξαν ξανά, επιλέγουν να παραμείνουν στον τόπο τους, ελπίζοντας πως η ένταση θα αποτελέσει σύντομα παρελθόν.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ