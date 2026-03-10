Κύπρος: Στα σπίτια τους οι κάτοικοι στο Ακρωτήρι - Κατάμεστη η εκκλησία μετά το χτυπημα στην βάση

Η ηρεμία σταδιακά επιστρέφει στο Ακρωτήρι της Κύπρου, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων έχει πλέον εγκαταλείψει τα προσωρινά καταλύματα και έχει επιστρέψει στις εστίες του.

Παρά το αρχικό σοκ από το πλήγμα στην Βρετανική βάση, το χωριό έσφυζε και πάλι από ζωή την Κυριακή, με την τοπική εκκλησία να είναι κατάμεστη κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας.

Από τους 1.200 κατοίκους, οι 900 βρίσκονται ήδη στα σπίτια τους, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα κανονικότητας. Για πολλούς, όπως ο κύριος Λάζαρος και η κυρία Χρυσούλα, οι πρόσφατες σειρήνες ξύπνησαν οδυνηρές μνήμες από το 1974.

Τότε, ο κ. Λάζαρος βρισκόταν στο μέτωπο και η σύζυγός του τον περίμενε με αγωνία, μια ανάμνηση που τους ανάγκασε να μείνουν για λίγες ημέρες σε ξενοδοχείο μετά από παρότρυνση των παιδιών τους.

Σήμερα, η εικόνα της γεμάτης εκκλησίας αποτελεί το σύμβολο της επιστροφής. Οι κάτοικοι, παρά τις δυσκολίες και τις ιστορικές πληγές που άνοιξαν ξανά, επιλέγουν να παραμείνουν στον τόπο τους, ελπίζοντας πως η ένταση θα αποτελέσει σύντομα παρελθόν.

