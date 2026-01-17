Κύπρος: Συναγερμός μετά από συμπλοκή με πυροβολισμούς στη Λάρνακα

Σε αυξημένη κινητοποίηση τέθηκαν οι αστυνομικές αρχές στην Κύπρο, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς στην Λάρνακα σε κοντινή απόσταση από την ΑΔΕ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ANT1 Κύπρου, γύρω στις 15:30 λήφθηκε αρχικά αναφορά για συμπλοκή στο κέντρο της πόλης, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε δεύτερη πληροφορία για ρίψη πυροβολισμών στην ίδια περιοχή.

Περίπολα της Αστυνομίας μετέβησαν άμεσα στο σημείο, χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν πρόσωπα που να εμπλέκονται στο περιστατικό. Όπως αναφέρουν οι πρώτες ενδείξεις, από τους πυροβολισμούς ενδέχεται να υπάρχουν τραυματισμένα άτομα.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διεξάγουν εξετάσεις για τις συνθήκες του περιστατικού.