Κυρώσεις Τραμπ κατά δικαστών του Διεθνούς Δικαστηρίου: «Πετά» από τη χαρά του ο Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισε σήμερα τη «δυναμική ενέργεια» του Ντόναλντ Τραμπ, που ανακοίνωσε κυρώσεις σε βάρος άλλων δύο δικαστών του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
Μετά την απόρριψη από αυτούς αιτήματος του Ισραήλ, το οποίο αμφισβητούσε την αρμοδιότητα του ΔΠΔ να διεξάγει έρευνα για εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας στη Γάζα, αναφέρει το ΑΜΠΕ.
«Ισραήλ εκτιμά την καθοριστική ηγεσία και τις δυναμικές ενέργειες του υπουργού Εξωτερικών (Μάρκο Ρούμπιο) καθώς και την αποφασιστικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών υπό την ηγεσία του προέδρου (Ντόναλντ Τραμπ) στην καταπολέμηση της μάστιγας της εργαλειοποίησης του νόμου, η οποία αποτελεί σοβαρή απειλή για τα δύο έθνη μας», έγραψε ο Νετανιάχου στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ.
