Λάος: Απεγκλωβίστηκε ένας από τους επτά που παγιδεύτηκαν σε σπήλαιο μετά από μία εβδομάδα

Απεγκλωβίστηκε ένας από τους επτά άνδρες, που έχουν παγιδευτεί για πάνω από εβδομάδα σε σπήλαιο στο Λάος. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ απελευθερώθηκε σήμερα το βράδυ (τοπική ώρα) όπως ανακοίνωσε μια ομάδα διάσωσης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Το πρώτο θύμα διασώθηκε με επιτυχία και βγήκε από το σπήλαιο», τόνισε σε ανάρτηση στο Facebook μια ταϊλανδέζικη ομάδα διάσωσης. Η ανάρτηση συνοδευόταν από φωτογραφία που δείχνει τρεις άνδρες να καθοδηγούν έναν άλλο άνδρα, βρεγμένο και καλυμμένο με λάσπη, σε ασταθές έδαφος.

Οι επτά άνδρες, υπήκοοι του Λάος μπήκαν στο σπήλαιο στην κεντρική επαρχία της χώρας Σαϊσομπούν την περασμένη εβδομάδα για να ψάξουν για χρυσό, αλλά κατολίσθηση που προκλήθηκε από καταρρακτώδεις βροχές απέκλεισε το σημείο εξόδου τους.

Πέντε από τους άνδρες εντοπίστηκαν ζωντανοί την Τετάρτη, στριμωγμένοι σε ένα στενό πηγάδι περίπου 300 μέτρα από την είσοδο του σπηλαίου.

Πλάνα που τράβηξαν εξειδικευμένοι δύτες διάσωσης δείχνουν τους άνδρες καλυμμένους με λάσπη και εξαντλημένους, να παραπονιούνται για πόνους στο στήθος και για πείνα. Τα δύο άλλα μέλη της ομάδας παραμένουν αγνοούμενα.

«Ένας άνθρωπος βγήκε με ασφάλεια από το σπήλαιο», δήλωσε σε μια ανάρτηση στο Facebook ο Κένγκαρντ Μπονγκαουόνγκ, σπηλαιοδύτης, μέλος της ταϊλανδέζικης ομάδας διάσωσης, προσθέτοντας: «Θα εξετάσουμε τους άλλους τέσσερις και θα συνεχίσουμε την αναζήτηση αύριο για τους υπόλοιπους δύο».