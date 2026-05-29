Λάος: Απεγκλωβίστηκε ένας από τους επτά που παγιδεύτηκαν σε σπήλαιο μετά από μία εβδομάδα

Απεγκλωβίστηκε ένας από τους επτά άνδρες, που έχουν παγιδευτεί για πάνω από εβδομάδα σε σπήλαιο στο Λάος. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ απελευθερώθηκε σήμερα το βράδυ (τοπική ώρα) όπως ανακοίνωσε μια ομάδα διάσωσης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Το πρώτο θύμα διασώθηκε με επιτυχία και βγήκε από το σπήλαιο», τόνισε σε ανάρτηση στο Facebook μια ταϊλανδέζικη ομάδα διάσωσης. Η ανάρτηση συνοδευόταν από φωτογραφία που δείχνει τρεις άνδρες να καθοδηγούν έναν άλλο άνδρα, βρεγμένο και καλυμμένο με λάσπη, σε ασταθές έδαφος.
Οι επτά άνδρες, υπήκοοι του Λάος μπήκαν στο σπήλαιο στην κεντρική επαρχία της χώρας Σαϊσομπούν την περασμένη εβδομάδα για να ψάξουν για χρυσό, αλλά κατολίσθηση που προκλήθηκε από καταρρακτώδεις βροχές απέκλεισε το σημείο εξόδου τους.
Πέντε από τους άνδρες εντοπίστηκαν ζωντανοί την Τετάρτη, στριμωγμένοι σε ένα στενό πηγάδι περίπου 300 μέτρα από την είσοδο του σπηλαίου.
Πλάνα που τράβηξαν εξειδικευμένοι δύτες διάσωσης δείχνουν τους άνδρες καλυμμένους με λάσπη και εξαντλημένους, να παραπονιούνται για πόνους στο στήθος και για πείνα. Τα δύο άλλα μέλη της ομάδας παραμένουν αγνοούμενα.
«Ένας άνθρωπος βγήκε με ασφάλεια από το σπήλαιο», δήλωσε σε μια ανάρτηση στο Facebook ο Κένγκαρντ Μπονγκαουόνγκ, σπηλαιοδύτης, μέλος της ταϊλανδέζικης ομάδας διάσωσης, προσθέτοντας: «Θα εξετάσουμε τους άλλους τέσσερις και θα συνεχίσουμε την αναζήτηση αύριο για τους υπόλοιπους δύο».
- Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Μαθητής είχε αντιρρήσεις για τα θέματα - «Ποια μοναξιά; Οι ηλικιωμένοι βγαίνουν, παίζουν τάβλι στα ΚΑΠΗ»
- Δημοσκόπηση ALCO: Η πρώτη μετά τις ανακοινώσεις Τσίπρα, Καρυστιανού - Από ποια κόμματα παίρνουν ψήφους
- Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου: «Ο Ανδρέας φοβόταν τον Σημίτη, τον τσάκισε η διαδοχή» – Η ατάκα για την Καρυστιανού
- Πρόταση-«καταπέλτης» για το χάος στην Αττική Οδό: Ένοχα 4 στελέχη για τον εγκλωβισμό των οδηγών το 2022
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.