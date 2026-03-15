Λαριτζανί: «Συνωμοσία του δικτύου Επστάιν για να ενοχοποιηθεί το Ιράν για μια νέα 11η Σεπτεμβρίου»

Ο Αλί Λαριτζανί καταγγέλλει συνωμοσία του δικτύου Επστάιν για τρομοκρατικό χτύπημα τύπου 11ης Σεπτεμβρίου με στόχο την ενοχοποίηση του Ιράν.

Μέση Ανατολή
Παγκόσμια αναταραχή από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή | AΠΕ
Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, σε ανάρτησή του στο Χ αναφέρει ότι μέλη του δικτύου Επστάιν σχεδιάζουν να ενοχοποιήσουν το Ιράν για ένα περιστατικό παρόμοιο με την 11η Σεπτεμβρίου.

«Έχω ακούσει ότι τα υπόλοιπα μέλη του δικτύου του Επστάιν έχουν επινοήσει μια συνωμοσία για να δημιουργήσουν ένα περιστατικό παρόμοιο με την 11η Σεπτεμβρίου και να κατηγορήσουν το Ιράν γι’ αυτό», αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο Λαριτζανί προσθέτει ότι «το Ιράν αντιτίθεται ριζικά σε τέτοια τρομοκρατικά σχέδια και δεν έχει κανέναν πόλεμο με τον αμερικανικό λαό».
 

