Λεβερκούζεν: Πόσο κοστίζει το ταξίδι και τι να κάνετε εκεί

Μια σύγχρονη πόλη της δυτικής Γερμανίας, χτισμένη στις όχθες του Ρήνου, το Λεβερκούζεν έχει μείνει ανέγγιχτο από τον μαζικό τουρισμό. Βρίσκεται στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και το όνομά του προήλθε από τον φαρμακοποιό Καρλ Λέβερκουζ. Σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης της πόλης είναι η Βιομηχανία Χημικών και Φαρμάκωv Bayer που έχει την έδρα της εδώ.

Αν και το Λεβερκούζεν δεν συγκαταλέγεται στους κλασικούς τουριστικούς προορισμούς της Γερμανίας, ξεχωρίζει για τα εντυπωσιακά πάρκα του και τη στενή του σχέση με τον αθλητισμό.

