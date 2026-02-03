Μενού

Λεβερκούζεν: Πόσο κοστίζει το ταξίδι και τι να κάνετε εκεί

Δείτε πόσο κοστίζει το ταξίδι και πώς θα πάτε στο Λεβερκούζεν της Γερμανίας.

Leverkusen
Leverkusen | Shutterstock
Μια σύγχρονη πόλη της δυτικής Γερμανίας, χτισμένη στις όχθες του Ρήνου, το Λεβερκούζεν έχει μείνει ανέγγιχτο από τον μαζικό τουρισμό. Βρίσκεται στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και το όνομά του προήλθε από τον φαρμακοποιό Καρλ Λέβερκουζ. Σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης της πόλης είναι η Βιομηχανία Χημικών και Φαρμάκωv Bayer που έχει την έδρα της εδώ.

Αν και το Λεβερκούζεν δεν συγκαταλέγεται στους κλασικούς τουριστικούς προορισμούς της Γερμανίας, ξεχωρίζει για τα εντυπωσιακά πάρκα του και τη στενή του σχέση με τον αθλητισμό. 

