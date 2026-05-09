Λευκάδα: Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκε το βαρέλι με εκρηκτικά

Με ελεγχόμενη έκρηξη, οι αρχές προχώρησαν στην εξουδετέρωση εκρηκτικού μηχανισμού που εντοπίστηκε σε θαλάσσιο drone στη Λευκάδα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το drone, το οποίο έφερε περίπου 100 κιλά εκρηκτικών, καταστράφηκε με ασφάλεια στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού.

Παράλληλα, ειδικά κλιμάκια πυροτεχνουργών του Πολεμικού Ναυτικού έχουν αναλάβει την πλήρη εξέταση του μη επανδρωμένου σκάφους, με στόχο τη διερεύνηση των τεχνικών χαρακτηριστικών του, αλλά και της προέλευσης και της πιθανής αποστολής του.

Το drone είχε εντοπιστεί κρυμμένο σε σπηλιά στη Λευκάδα και φέρεται να έφερε εκρηκτικά τοποθετημένα μέσα σε βαρέλι. Το περιστατικό ξεκίνησε όταν δύο ψαράδες το εντόπισαν στη θαλάσσια περιοχή της Βασιλικής και ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο λιμάνι της περιοχής και στη συνέχεια ρυμουλκήθηκε στο Πλατυγιάλι Αστακού, όπου και πραγματοποιήθηκε η εξουδετέρωση, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, πρόκειται για αυτόνομο θαλάσσιο drone με σύστημα GPS και κάμερα, το οποίο πιθανότατα έχασε την επαφή με τον χειριστή του και κατέληξε ανεξέλεγκτο στην περιοχή. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα σενάρια, από απώλεια σήματος μέχρι πιθανή επιχειρησιακή χρήση, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται τόσο το λογισμικό όσο και ο τεχνικός εξοπλισμός του.