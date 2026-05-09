«Είδαμε έναν μαύρο όγκο μέσα στη νύχτα, να κάνει κύκλους χωρίς φώτα»: Τι αποκάλυψε ο ψαράς που βρήκε το drone στη Λευκάδα

Σε πολύ σοβαρή υπόθεση, που ερευνά η ΕΥΠ και οι Ένοπλες Δυνάμεις, έχει εξελιχθεί η περίπτωση του πλωτού drone που βρέθηκε στο Ιόνιο Πέλαγος, κοντά στη Λευκάδα.

Υπενθυμίζεται ότι το drone εντοπίστηκε από ψαράδες στην περιοχή. Εκείνο που δεν γνώριζαν ήταν ότι έφερε εκρηκτικά, τα οποία ωστόσο δεν ήταν ενεργοποιημένα.

Στο Action24 μίλησε ένας εκ των ψαράδων που το εντόπισε. «Εμείς από εδώ ξεκινήσαμε χθες το πρωί κατά τις 5:00 η ώρα και πηγαίναμε για το Πόρτο Κατσίκι, που είχαμε ρίξει δίχτυα. Στο Ακρωτήριο Δουκάτο είδαμε ένα μαύρο πράγμα, έναν μαύρο όγκο. Λέμε “τι είναι αυτό; Δεν έχει φώτα; Είναι κανείς και ψαρεύει χωρίς φώτα;”. Πήγαμε πιο κοντά και το απόφυγα εγώ, γιατί αυτό έκανε κύκλους γύρω γύρω. Δεν έδωσα σημασία, λέω κάποιος θα ψαρεύει, γιατί ήταν και νύχτα ακόμη.

Δεν μπορούσες να δεις τι είναι. Πήγαμε, σηκώσαμε τα δίχτυα στο Πόρτο Κατσίκι και μετά από κανένα δίωρο που γυρίσαμε και περάσαμε το Ακρωτήριο Δουκάτο, στα 20 μέτρα ήταν καρφωμένο αυτό, με την πλώρη επάνω στα βράχια, με είχε κολλήσει τη μηχανή.

Βέβαια δεν είχε προπέλα, ήταν τζετ με αεροτουρμπίνα πίσω. Ήταν και δύο που ψάρευαν με καλαμίδια εκεί κοντά, βρέθηκαν τυχαία γιατί πάνε πολλοί και ψαρεύουν εκεί στο Δουκάτο. Και μας λένε “αυτό το σκάφος δεν έχει καπετάνιο μέσα”. Και τους ρίξαμε εμείς ένα σχοινί και το έδεσαν από την πλώρη. Πήραμε τηλέφωνο το Λιμεναρχείο κατευθείαν. Εμείς δεν γνωρίζαμε και τι είναι ακριβώς. Δεν είχαμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα».

Τα εκρηκτικά που εντοπίστηκαν στο πλωτό drone

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέσα στο εξάμετρο drone που μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής, εντοπίστηκε ένα βαρελάκι γεμάτο με 100 κιλά εκρηκτικά, ενώ η μηχανή του ήταν σε λειτουργία για πολλές ώρες μέχρι να την απενεργοποιήσουν πυροτεχνουργοί του Πολεμικού Ναυτικού.

Άγνωστο παραμένει ακόμη το πώς βρέθηκε στην Ελλάδα το drone. Η Ουκρανία πάντως έχει να κάνει το προηγούμενο διάστημα προσπάθεια μεταφοράς του πολέμου στη Μεσόγειο διασκορπίζοντας drone για την παρακολούθηση αλλά και για πλήγματα των πλοίων του ρωσικού σκιώδους στόλου ως μέσο πίεσης τόσο στη Μόσχα αλλά και σε άλλες χώρες, προκειμένου να την ενισχύσουν πιο ενεργά στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.