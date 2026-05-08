Αναστάτωση επικρατεί από την Πέμπτη 7/5 μετά τον εντοπισμό πλωτού drone στη Λευκάδα με την ΕΥΠ και τις Ένοπλες Δυνάμεις να έχουν αναλάβει την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι το drone εντοπίστηκε από ψαράδες στην περιοχή. Εκείνο που δεν γνώριζαν ήταν ότι έφερε εκρηκτικά τα οποία ωστόσο δεν ήταν ενεργοποιημένα.

Τα ερωτήματα για το μαύρο USV

Όπως μετέφερε ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος το μεγάλο ερωτηματικό είναι ποιος ήταν ο προορισμός του πλωτού drone και φυσικά από πού προήλθε.

Ανάμεσα στα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές καθώς το πλωτό drone φαίνεται να είναι ουκρανικής κατασκευής, είναι το ενδεχόμενο ο στόχος να ήταν ρωσικό πλοίο.

Παρόμοια ουκρανικά drone έχουν χρησιμοποιηθεί κατά της Ρωσίας. Σύμφωνα με το Live News έχουν σημειωθεί πλήγματα σε ρωσικά πλοία από ουκρανικά θαλάσσια μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τον Μάρτιο του 2023. Άλλες επιβεβαιωμένες και επιτυχημένες επιθέσεις σημειώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2024 και τον Μάρτιο του 2024.

Επίσης όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή στο σημείο εντοπίζονταν πολλά ρωσικά πλοία που μετέφεραν πετρέλαιο παράνομα, με αποτέλεσμα η Αθήνα να κλείσει τον κόλπο με σκοπό να μην περνούν τα πετρελαιοφόρα από τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το να πρόκειται για drone που προοριζόταν για να προκαλέσει πλήγμα σε πετρελαιοφόρο. Οι τελευταίες επιθέσεις τέτοιων drone σε πλοία ρωσικών συμφερόντων, είχαν σημειωθεί στη Μεσόγειο, σχετικά κοντά σε Ιόνιο και Κρήτη, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ξεκίνησαν από τις ακτές της Λιβύης.

Αυτά φέρονται είτε να ξεκίνησαν από ουκρανικό σκάφος που βρισκόταν εκεί, ή ουκρανικό σκάφος να πέρασε από το σημείο και να τα άφησε σε κατάσταση «νάρκης», δηλαδή απενεργοποιημένα μέχρι να υπάρξει ενεργοποίηση από τον χειριστή.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του drone προβληματίζουν

Όπως αναφέρει το MEGA, αυτού του τύπου τα USV διαθέτουν στην πλώρη τους πυροκροτητές που, όταν έρθουν σε επαφή με κάποια επιφάνεια, πυροδοτούν τα εκρηκτικά. Ωστόσο, ο χειριστής τους έχει τη δυνατότητα δορυφορικά να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί τα εκρηκτικά. Οπότε προκύπτει και το ερώτημα αν ο χειριστής του βρίσκεται στην Ελλάδα.

Ήδη το σκάφος βρίσκεται υπό την επίβλεψη των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ έχει επιληφθεί και η ΕΥΠ, καθώς έχει ισχυρές ομοιότητες με το ουκρανικής κατασκευής θαλάσσιο drone MAGURA V5. Διαθέτει προηγμένα συστήματα, πιάνει ταχύτητα έως 80 χλμ/ώρα, ταξιδεύει μέχρι 800 χλμ και μπορεί να μεταφέρει έως 320 κιλά εκρηκτικών.

Ίσως το πιθανότερο σενάριο να είναι πως έπλεε ακυβέρνητο, χωρίς επαφή με τον σταθμό ελέγχου. Όμως και όλα τα άλλα σενάρια εξετάζονται, όπως και το γιατί δεν ενημερώθηκε η Ελλάδα αν οι Ουκρανοί είχαν χάσει σκάφος τους από απώλεια επικοινωνίας.

Πώς βρέθηκε το drone

Υπενθυμίζεται ότι, το drone, βρέθηκε μέσα σε σπηλιά του νησιού, από ψαράδες που περνούσαν εκείνη την ώρα από το σημείο. Οι πληροφορίες του ΣΚΑΪ αναφέρουν πως την ώρα που εντοπίστηκε δούλευε ακόμα η μηχανή του και ήταν σε πλήρη λειτουργία.

Το έδεσαν στο σκάφος τους και το μετέφεραν μέχρι το λιμάνι, ενώ ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές.