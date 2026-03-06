Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εκτιμούν πως θα χρειαστούν τέσσερις έως έξι εβδομάδες για να επιτύχουν τους στόχους τους στην Επιχείρηση «Epic Fury» εναντίον του Ιράν.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι οι στόχοι της επιχείρησης είναι η καταστροφή του πυραυλικού προγράμματος του Ιράν, η εξουδετέρωση του ιρανικού ναυτικού, η διασφάλιση ότι η χώρα δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, καθώς και ο τερματισμός της υποστήριξης της Τεχεράνης προς ένοπλες παραστρατιωτικές οργανώσεις στην περιοχή.

Η Λέβιτ δήλωσε σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη βυθίσει περισσότερα από 30 πλοία του ιρανικού ναυτικού και ότι το ναυτικό του Ιράν θεωρείται πλέον «ανίκανο για μάχιμες επιχειρήσεις».

«Μόλις έξι ημέρες μετά την έναρξη, οι ανταποδοτικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν έχουν μειωθεί πλέον κατά 90%», είπε.

«Έχουμε δει τη Χεσμπολάχ και τους Χούθι να προβάλλουν ελάχιστη αντίσταση κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι ημερών».

«Όσο για το μέλλον του Ιράν… είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών το Ιράν να μην κυβερνάται πλέον από ένα ριζοσπαστικό τρομοκρατικό καθεστώς», συνέχισε.

«Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θέλει να έχει λόγο στο ποιος θα είναι ο επόμενος ηγέτης του Ιράν και το ζήτημα αυτό βρίσκεται υπό συζήτηση», πρόσθεσε η Λέβιτ.