Λίβανος: Νέα επίθεση κατά της Χεζμπολάχ προετοιμάζει το Ισραήλ - Σειρήνες στα νότια της χώρας

Ο στρατός του Ισραήλ (IDF) έδωσε σήμερα εντολή εκκένωσης χωριών του νοτίου Λιβάνου ενόψει των πληγμάτων κατά του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ.

«Ο στρατός άμυνας θα επιτεθεί σε στρατιωτική υποδομή που ανήκει στη Χεζμπολάχ, τρομοκρατική οργάνωση, σε αρκετές περιοχές του νοτίου Λιβάνου στο εγγύς μέλλον, σε απάντηση στις απαγορευμένες προσπάθειές της να αποκαταστήσει τις δραστηριότητές της στην περιοχή», έγραψε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Νωρίτερα σήμερα ισραηλινό drone εξαπέλυσε επίθεση σε αυτοκίνητο στην πόλη Μπάαλμπεκ του ανατολικού Λιβάνου, σκοτώνοντας δύο άτομα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.

Λίβανος: Καθημερινές παραβιάσεις από το Ισραήλ

Τον Νοέμβριο του 2024, ο Λίβανος και το Ισραήλ κατέληξαν σε μια συμφωνία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, η οποία τερμάτισε τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ που διήρκεσε περισσότερο από ένα χρόνο.

Διαβάστε ακόμα: Χάος στη Βουλή της Ιταλίας: Βουλευτές της αντιπολίτευσης περικύκλωσαν τα κυβερνητικά έδρανα

Η συμφωνία όριζε ότι η Χεζμπολάχ θα αποσυρθεί από την περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι (περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ), θα διαλύσει τις στρατιωτικές της υποδομές εκεί και θα περιορίσει τη μεταφορά όπλων στον Λίβανο σε επίσημες υπηρεσίες.

Η συμφωνία όριζε επίσης την παύση των εχθροπραξιών και την αποχώρηση του Ισραήλ από θέσεις στις οποίες είχε προωθηθεί κατά τη διάρκεια του τελευταίου πολέμου.

Ωστόσο, το Ισραήλ διατήρησε την παρουσία των δυνάμεών του σε πέντε λόφους στο νότιο Λίβανο και συνέχισε να πραγματοποιεί σχεδόν καθημερινές αεροπορικές επιδρομές σε διάφορες περιοχές, οι οποίες ισχυρίζεται ότι στοχεύουν αποθήκες όπλων και μέλη της Χεζμπολάχ.

Το Τελ Αβίβ δεσμεύτηκε επίσης να μην επιτρέψει στη Χεζμπολάχ να ανασυγκροτήσει τις δυνατότητές της μετά τον πόλεμο, κατά τον οποίο υπέστη σοβαρά πλήγματα, και να συνεχίσει να εξαπολύει επιθέσεις εκτός εάν οι λιβανέζικες αρχές αφοπλίσουν το κόμμα.

Υπό την αμερικανική πίεση και τους φόβους για κλιμάκωση των ισραηλινών επιθέσεων, η λιβανέζικη κυβέρνηση τον περασμένο Αύγουστο ζήτησε από τον στρατό να αναπτύξει ένα σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Ο στρατός παρουσίασε το σχέδιό του στην κυβέρνηση στις 5 Σεπτεμβρίου, η οποία το χαιρέτισε και ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να το εφαρμόζει.

Ωστόσο, η Χεζμπολάχ, αποδυναμωμένη από τον πρόσφατο πόλεμο, απέρριψε το σχέδιο αφοπλισμού που ανέπτυσσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.