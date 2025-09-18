Χάος στη Βουλή της Ιταλίας: Βουλευτές της αντιπολίτευσης περικύκλωσαν τα κυβερνητικά έδρανα

Σκηνικό έντασης με σπρωξίματα και με βουλευτές της Αντιπολίτευσης να περικυκλώνουν τα κυβερνητικά έδρανα, παρατηρήθηκε σήμερα στη Βουλή των Αντιπροσώπων στην Ιταλία, με αφορμή συνταγματική μεταρρύθμιση.

Η συνταγματική μεταρρύθμιση στην Ιταλία αφορούσε τις εξουσίες των δικαστικών υπαλλήλων, ενώ το περιστατικό έντασης έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του σχετικού νομοσχεδίου.

Αναλυτικότερα, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε τη μεταρρύθμιση με 243 ψήφους υπέρ και 109 κατά κατά την τρίτη ανάγνωση της ψηφοφορίας, αναφέρει το ιταλικό πρακτορείο Ansa.

On Thursday,a vote on a judicial reform bill in Italy’s Lower House ended in shouts and shoves between government and opposition lawmakers, who criticized the ruling coalition for celebrating the vote



Μετά την ψηφοφορία, η πλειοψηφία των βουλευτών χειροκρότησε για το αποτέλεσμα και έπειτα ξέσπασε φασαρία. Συγκεκριμένα, το Δημοκρατικό Κόμμα, εκπροσωπούμενο από την επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Κιάρα Μπράγκα, επέκρινε σφοδρά τα μέλη της κυβέρνησης που χειροκρότησαν. Σε εκείνο το σημείο, διάφοροι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης πλησίασαν τα έδρανα της κυβέρνησης για να διαμαρτυρηθούν. Ενώ ο πρόεδρος της Βουλής, Σέρτζιο Κόστα, καλούσε να διατηρηθεί η ηρεμία, η ένταση μεταξύ των βουλευτών αυξανόταν, με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια. Η συνεδρίαση διακόπηκε προσωρινά και συνεχίστηκε μετά από λίγα λεπτά, ενώ σύμφωνα με την La Stampa, υπήρξαν τραυματισμοί. Με πληροφορίες από La Stampa, ANSA