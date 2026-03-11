Λίβανος: Τέσσερις νεκροί μετά από χτύπημα σε πολυκατοικία στην Βηρυτό

Το Ισραήλ έπληξε σήμερα, Τετάρτη (11/3), διαμέρισμα στο κέντρο της Βηρυτού, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου και το Al Jazeera, το οποίο κάνει λόγο για τέσσερις νεκρούς σε μια επίθεση που φαίνεται να ήταν απόπειρα στοχευμένης δολοφονίας.
Όπως μετέδωσε ανταποκριτής του Al Jazeera, σε αντίθεση με άλλες επιθέσεις των τελευταίων δέκα ημερών στον Λίβανο, όπου ισοπεδώνονται ολόκληρα κτίρια, στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται να καταστράφηκαν ολοσχερώς ένας ή δύο όροφοι της πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο ποιος ήταν ο στόχος της επίθεσης.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το κτίριο εξακολουθεί να καίγεται, ενώ τουλάχιστον δύο διαμερίσματα, το ένα πάνω από το άλλο, έχουν τυλιχθεί στις φλόγες και οι ζημιές χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα εκτεταμένες. Καπνός συνεχίζει να βγαίνει από το κτίριο, ενώ τα συνεργεία πρώτης επέμβασης βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν να περιορίσουν τη φωτιά.
Η περιοχή είναι πυκνοκατοικημένη, με πολυκατοικίες χτισμένες σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Όπως σημειώνεται, η επίθεση πραγματοποιήθηκε χωρίς καμία προειδοποίηση, σε μια γειτονιά όπου πολλοί κάτοικοι πίστευαν ότι θα ήταν ασφαλείς. Παράλληλα, στην περιοχή έχουν καταφύγει εκτοπισμένες οικογένειες από τη Νταχίγιε, με ορισμένες να αναγκάζονται ακόμη και να κοιμούνται στους δρόμους.
