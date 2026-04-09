Λίβανος: Την επόμενη εβδομάδα οι ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ισραήλ - Ζητά εγγυήσεις από τις ΗΠΑ

Οι απευθείας συνομιλίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο αναμένεται να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να συζητηθεί το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανέφερε ένας δημοσιογράφος του ενημερωτικού ιστοτόπου Axios με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, η πρώτη συνάντηση μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων, στο πλαίσιο ειρηνευτικών συνομιλίων, θα πραγματοποιηθεί στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στην Ουάσινγκτον.

Ένας Λιβανέζος αξιωματούχος που μίλησε ανώνυμα στο πρακτορείο Reuters είπε ότι οι συνομιλίες αυτές θα είναι διαφορετικές αλλά «στο ίδιο πρότυπο» με εκείνες που διεξάγονται μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν.

Ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καθοριστεί ο τόπος και ο χρόνος ακόμη, ωστόσο η Βηρυτός επιθυμεί τις ΗΠΑ ως μεσολαβήτριες και εγγυήτριες οποιασδήποτε συμφωνίας.