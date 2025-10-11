Λιλ - ΠΑΟΚ: Πόσο κοστίζει το ταξίδι και η διαμονή στη Λιλ

Η Λιλ, πρωτεύουσα της περιοχής Hauts-de-France, βρίσκεται στα σύνορα με το Βέλγιο και θεωρείται μία από τις πιο ζωντανές και ανερχόμενες πόλεις της βόρειας Γαλλίας.

Συνδυάζει τη φλαμανδική αρχιτεκτονική με τη γαλλική φινέτσα, διαθέτει όμορφο ιστορικό κέντρο, μοντέρνες συνοικίες και έντονη φοιτητική ζωή. Παρά το βιομηχανικό της παρελθόν, η Λιλ έχει μεταμορφωθεί σε έναν εντυπωσιακό προορισμό με μουσεία, εστιατόρια, καταστήματα και πολιτιστικά δρώμενα.

Η πόλη είναι ιδανική για ένα σύντομο ταξίδι, ειδικά το φθινόπωρο, και συνδυάζεται άψογα με μια ποδοσφαιρική εμπειρία, όπως ο αγώνας Λιλ- ΠΑΟΚ στο εντυπωσιακό Stade Pierre-Mauroy στις 23 Οκτωβρίου, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

