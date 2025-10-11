Λιλ - ΠΑΟΚ: Πόσο κοστίζει το ταξίδι και η διαμονή στη Λιλ

Η Λιλ, πρωτεύουσα της περιοχής Hauts-de-France, βρίσκεται στα σύνορα με το Βέλγιο και θεωρείται μία από τις πιο ζωντανές και ανερχόμενες πόλεις της βόρειας Γαλλίας.
Συνδυάζει τη φλαμανδική αρχιτεκτονική με τη γαλλική φινέτσα, διαθέτει όμορφο ιστορικό κέντρο, μοντέρνες συνοικίες και έντονη φοιτητική ζωή. Παρά το βιομηχανικό της παρελθόν, η Λιλ έχει μεταμορφωθεί σε έναν εντυπωσιακό προορισμό με μουσεία, εστιατόρια, καταστήματα και πολιτιστικά δρώμενα.
Η πόλη είναι ιδανική για ένα σύντομο ταξίδι, ειδικά το φθινόπωρο, και συνδυάζεται άψογα με μια ποδοσφαιρική εμπειρία, όπως ο αγώνας Λιλ- ΠΑΟΚ στο εντυπωσιακό Stade Pierre-Mauroy στις 23 Οκτωβρίου, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
- Γιατροί λένε τι θα συμβεί στο σώμα σου αν κόψεις τον αυνανισμό για έναν μήνα
- Ο μεγαλύτερος αρσενικός λευκός καρχαρίας όλων των εποχών εμφανίστηκε ξανά
- Όλη η «καυτή» συνέντευξη Τσίπρα στην Εφ. Συν.: «Γι' αυτό παραιτήθηκα από βουλευτής»
- «Άρρωστος» Παναθηναϊκός: Ποιος είναι ο «κυρ Αλέκος με το πράσινο γιλέκο» του Ζαμπέτα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.