Μενού

Λιλ - ΠΑΟΚ: Πόσο κοστίζει το ταξίδι και η διαμονή στη Λιλ

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League να αντιμετωπίσει τη Λιλ στη Γαλλία στις 23 Οκτωβρίου. Παρακάτω θα βρείτε ένα ενδεικτικό κόστος του ταξιδιού στη Λιλ.

Reader symbol
Newsroom
Λιλ Γαλλία
Λιλ Γαλλία | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Η Λιλ, πρωτεύουσα της περιοχής Hauts-de-France, βρίσκεται στα σύνορα με το Βέλγιο και θεωρείται μία από τις πιο ζωντανές και ανερχόμενες πόλεις της βόρειας Γαλλίας.

Συνδυάζει τη φλαμανδική αρχιτεκτονική με τη γαλλική φινέτσα, διαθέτει όμορφο ιστορικό κέντρο, μοντέρνες συνοικίες και έντονη φοιτητική ζωή. Παρά το βιομηχανικό της παρελθόν, η Λιλ έχει μεταμορφωθεί σε έναν εντυπωσιακό προορισμό με μουσεία, εστιατόρια, καταστήματα και πολιτιστικά δρώμενα.

Η πόλη είναι ιδανική για ένα σύντομο ταξίδι, ειδικά το φθινόπωρο, και συνδυάζεται άψογα με μια ποδοσφαιρική εμπειρία, όπως ο αγώνας Λιλ- ΠΑΟΚ στο εντυπωσιακό Stade Pierre-Mauroy στις 23 Οκτωβρίου, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ