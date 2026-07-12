Μενού

Λίντσεϊ Γκράχαμ: Πέθανε ο Αμερικανός γερουσιαστής - Τραμπ: «Από τους σπουδαιότερους ανθρώπους»

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ (Lindsey Graham) πέθανε μετά από σύντομη και ξαφνική ασθένεια. Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ.

Reader symbol
Newsroom
Ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ (Lindsey Graham)
Ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ (Lindsey Graham) | EPA/ABDULLA AL NEYADI/UAE PRESIDENTIAL COURT HANDOUT/ΑΠΕ-ΜΠΕ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Την τελευταία του πνοή άφησε ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ (Lindsey Graham) ύστερα από σύντομη και ξαφνική ασθένεια.

Όπως ανακοίνωσε σε ανάρτησή στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο διευθυντής επικοινωνίας του γραφείου του, ο Λίντσεϊ Γκράχαμ απεβίωσε χθες, Σάββατο (11/07), το βράδυ.

Ο 71χρονος ήταν εξέχων Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής από τη Νότια Καρολίνα.

«Η οικογένεια του γερουσιαστή Γκράχαμ εκτιμά τις προσευχές αυτήν την ώρα και ζητεί σεβασμό στην ιδιωτικότητα κατά την εξαιρετικά δύσκολη αυτή περίοδο» προσέθεσε το γραφείο του.

Τραμπ: «Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ ήταν ένας από τους σπουδαιότερους ανθρώπους και γερουσιαστές ​​​​​»

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είπε στο δικό του αντίο στον Γκράχαμ.

«Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, ένας από τους σπουδαιότερους ανθρώπους και γερουσιαστές που έχω γνωρίσει ποτέ, πέθανε!» σημείωσε.

«Πάντα εργαζόταν και ήταν ένας αληθινός Αμερικανός πατριώτης. Ο Λίντσεϊ θα μας λείψει πολύ!!! Τόσο λυπηρό!» κατέληξε.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ