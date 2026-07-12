Λίντσεϊ Γκράχαμ: Πέθανε ο Αμερικανός γερουσιαστής - Τραμπ: «Από τους σπουδαιότερους ανθρώπους»

Την τελευταία του πνοή άφησε ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ (Lindsey Graham) ύστερα από σύντομη και ξαφνική ασθένεια.

Όπως ανακοίνωσε σε ανάρτησή στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο διευθυντής επικοινωνίας του γραφείου του, ο Λίντσεϊ Γκράχαμ απεβίωσε χθες, Σάββατο (11/07), το βράδυ.

Ο 71χρονος ήταν εξέχων Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής από τη Νότια Καρολίνα.

«Η οικογένεια του γερουσιαστή Γκράχαμ εκτιμά τις προσευχές αυτήν την ώρα και ζητεί σεβασμό στην ιδιωτικότητα κατά την εξαιρετικά δύσκολη αυτή περίοδο» προσέθεσε το γραφείο του.

Statement from the Office of U.S. Senator Lindsey Graham (R-South Carolina). pic.twitter.com/CQ5yVvqTH1 — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 12, 2026

Τραμπ: «Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ ήταν ένας από τους σπουδαιότερους ανθρώπους και γερουσιαστές ​​​​​»

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είπε στο δικό του αντίο στον Γκράχαμ.

«Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, ένας από τους σπουδαιότερους ανθρώπους και γερουσιαστές που έχω γνωρίσει ποτέ, πέθανε!» σημείωσε.

«Πάντα εργαζόταν και ήταν ένας αληθινός Αμερικανός πατριώτης. Ο Λίντσεϊ θα μας λείψει πολύ!!! Τόσο λυπηρό!» κατέληξε.