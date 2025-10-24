Ληστεία στο Λούβρο: Βίντεο με τους δύο δράστες μέσα στο μουσείο με τους συναγερμούς να βαράνε

Ανάστατη συνεχίζει να είναι η Γαλλία από την κινηματογραφική κλοπή στον Λούβρο, όπου οι δράστες κατάφεραν να αποδράσουν χρησιμοποιώντας ανυψωτικό μηχάνημα και να εξαφανιστούν με τα πολύτιμα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από την εποχή του Ναπολέοντα.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι δύο κλέφτες φαίνονται να δρουν, ο ένας με κουκούλα και κίτρινο γιλέκο, ο άλλος με κράνος. Λίγα λεπτά αργότερα, οι δύο συνεργοί τους τούς περιμένουν έξω με σκούτερ. Οι τέσσερις άνδρες εξαφανίζονται στους δρόμους του Παρισιού.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορεί ακόμη ένα βίντεο. Σε αυτό φαίνονται δύο από τους δράστες να τοποθετούν τα κλοπιμαία σε έναν σάκο και να διαφεύγουν από παράθυρο του διάσημου μουσείου.

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης όμως προειδοποιούν ότι στα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφορούν πολλά πλαστά βίντεο, κατασκευασμένα με χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

