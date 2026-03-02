Δηλώσεις για την επίθεση στο Ιράν και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή πραγματοποιεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την τελετή απονομής του Μεταλλίου της Τιμής στον Λευκό Οίκο.

Στις πρώτες απευθείας δηλώσεις για τον πόλεμο, ο Τραμπ τόνισε ότι «η εκστρατεία κατά του Ιράν είναι απαραίτητη για να εξουδετερωθεί η τεράστια απειλή για την Αμερική».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι η επιχείρηση ήταν απαραίτητη επειδή «το πρόγραμμα συμβατικών βαλλιστικών πυραύλων του καθεστώτος αναπτύσσεται ραγδαία και δραματικά, και αυτό αποτελεί μια πολύ σαφή, κολοσσιαία απειλή για την Αμερική και τις δυνάμεις μας που είναι σταθμευμένες στο εξωτερικό».

Είπε χαρακτηριστικά ότι άδραξε «την τελευταία και καλύτερη ευκαιρία» για να πλήξει το Ιράν, δικαιολογώντας τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με στόχο «να εξαλείψει τις αφόρητες απειλές που εκπροσωπεί αυτό το άρρωστο και απαίσιο καθεστώς. Ένα ιρανικό καθεστώς εξοπλισμένο με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και πυρηνικά όπλα θα συνιστούσε αφόρητη απειλή για τη Μέση Ανατολή αλλά επίσης και για τον αμερικανικό λαό».

Πρόσθεσε δε ότι «το καθεστώς διέθετε ήδη πυραύλους ικανούς να χτυπήσουν την Ευρώπη και τις βάσεις μας, τόσο τις τοπικές όσο και τις υπερπόντιες, και σύντομα θα διέθετε πυραύλους ικανούς να φτάσουν στην όμορφη Αμερική μας».

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «δεν μπορεί να συνεχίσει να οπλίζει, να χρηματοδοτεί και να κατευθύνει τρομοκρατικές δυνάμεις» σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, την ώρα που έκανε λόγο για «σαφείς» στόχους της επιχείρησης στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της «καταστροφής των πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν» και της «εξόντωσης του ναυτικού του», εκτός από την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων.

Τραμπ: «Δεν βαριέμαι ποτέ»

Πρόθεσε δε ότι η χώρα «δεν μπορεί να συνεχίσει να οπλίζει, να χρηματοδοτεί και να κατευθύνει τρομοκρατικές δυνάμεις εκτός των συνόρων της». Όπως είπε, το Ιράν με πυρηνικά όπλα αποτελεί «απαράδεκτη απειλή» για τη Μέση Ανατολή, καθώς και για τον αμερικανικό λαό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε στη συνέχεια ότι το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν είχε ως στόχο να προστατεύσει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Ο Τραμπ τόνισε ότι, ενώ οι ΗΠΑ ήταν η χώρα που ήθελε να σταματήσει αυτό, «όλοι ήταν πίσω μας».

Στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε την ενημέρωσή του, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ «έχουν προχωρήσει σημαντικά πέρα από τις αρχικές προβλέψεις» της Ουάσινγκτον για τέσσερις έως πέντε εβδομάδες και ότι έχουν «τη δυνατότητα να συνεχίσουν για πολύ περισσότερο» πριν απαντήσει σε ισχυρισμούς ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο «πολύ γρήγορα».

«Δεν βαριέμαι, δεν υπάρχει τίποτα βαρετό σε αυτό», πρόσθεσε, λέγοντας, «εγώ δεν βαριέμαι ποτέ».

Οι στόχοι του πολέμου στο Ιράν

Για να δικαιολογήσει τη στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Σάββατο, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι άδραξε «την τελευταία και καλύτερη ευκαιρία» για να πλήξει την Τεχεράνη.

«Πρώτον, καταστρέφουμε τις δυνατότητες βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, που μίλησε για τον πόλεμο πριν από μια τελετή απονομής παρασήμων.

«Δεύτερον, εκμηδενίζουμε το ναυτικό τους. Τρίτον, φροντίζουμε ότι η κυριότερη δύναμη υποστήριξης της τρομοκρατίας στον κόσμο δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», συνέχισε.

«Τέλος, διασφαλίζουμε ότι το ιρανικό καθεστώς δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να εξοπλίζει, να χρηματοδοτεί και να κατευθύνει τρομοκρατικούς στρατούς εκτός των συνόρων του», κατέληξε ο Τραμπ, αναφερόμενος σε ένοπλες οργανώσεις που στηρίζονται από την Τεχεράνη στη Μέση Ανατολή, όπως είναι η λιβανέζικη Χεζμπολάχ και η παλαιστινιακή Χαμάς.