Λονδίνο: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι – Στη φυλακή 22χρονος

Ένας 22χρονος αλλοδαπός οδηγήθηκε σήμερα στη φυλακή με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα στο Άξμπριτζ, κοντά στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, ο κατηγορούμενος, Σάφι Νταούντ, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία, δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας και κατοχή μαχαιριού.

Κατά την επίθεση, ο δράστης σκότωσε έναν 49χρονο άνδρα και τραυμάτισε ελαφρά δύο ακόμη άτομα, ανάμεσά τους έναν 14χρονο έφηβο.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο συλληφθείς είναι Αφγανός υπήκοος.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας επιβεβαίωσε μόνο ότι πρόκειται για αλλοδαπό, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Όπως έγινε γνωστό, ο ύποπτος εισήλθε στη χώρα το 2020 με φορτηγό και υπέβαλε αίτημα ασύλου, το οποίο εγκρίθηκε το 2022.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο που το ζήτημα της μετανάστευσης βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στη Βρετανία.

Το καλοκαίρι πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές διαδηλώσεις έξω από ξενοδοχεία που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο, ενώ στις 13 Σεπτεμβρίου περίπου 150.000 διαδηλωτές συμμετείχαν σε πορεία που οργάνωσε η ακροδεξιά στο Λονδίνο, σύμφωνα με την αστυνομία.