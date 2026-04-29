Λονδίνο: Επίθεση με μαχαίρι σε εβραϊκή συνοικία - 2 τραυματίες

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα ύστερα από επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Λονδίνο, κατά την οποία τραυματίστηκαν δύο άτομα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Times.

Knife Attack on Golders Green Road – Suspect Detained by Shomrim and Arrested*



One male was seen running along Golders Green Road armed with a knife and attempting to stab Jewish members of the public.



Shomrim responded immediately and detained the suspect. Police attended and… — Shomrim (North West London) (@shomrimlondon) April 29, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Golders Green, όπου κατοικεί μεγάλη εβραϊκή κοινότητα.

Η οργάνωση Shomrim ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X ότι ο δράστης εθεάθη να τρέχει κρατώντας μαχαίρι και να προσπαθεί να επιτεθεί σε μέλη της κοινότητας, πριν τελικά ακινητοποιηθεί. Όπως προστίθεται, η αστυνομία που έφτασε στο σημείο χρησιμοποίησε τέιζερ για να τον εξουδετερώσει.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, χαρακτήρισε το περιστατικό «ιδιαίτερα ανησυχητικό» μιλώντας στη Βουλή, τονίζοντας την ανάγκη για αποφασιστική στάση απέναντι σε τέτοιου είδους επιθέσεις, οι οποίες —όπως είπε— φαίνεται να αυξάνονται το τελευταίο διάστημα.