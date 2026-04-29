Μενού

Λονδίνο: Επίθεση με μαχαίρι σε εβραϊκή συνοικία - 2 τραυματίες

Συνελήφθη ένας άνδρας από την βρετανική αστυνομία, μετά τον τραυματισμό δύο ατόμων από επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Λονδίνο.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρο στο Λονδίνο
Ασθενοφόρο στο Λονδίνο | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα ύστερα από επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Λονδίνο, κατά την οποία τραυματίστηκαν δύο άτομα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Times.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Golders Green, όπου κατοικεί μεγάλη εβραϊκή κοινότητα.

Η οργάνωση Shomrim ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X ότι ο δράστης εθεάθη να τρέχει κρατώντας μαχαίρι και να προσπαθεί να επιτεθεί σε μέλη της κοινότητας, πριν τελικά ακινητοποιηθεί. Όπως προστίθεται, η αστυνομία που έφτασε στο σημείο χρησιμοποίησε τέιζερ για να τον εξουδετερώσει.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, χαρακτήρισε το περιστατικό «ιδιαίτερα ανησυχητικό» μιλώντας στη Βουλή, τονίζοντας την ανάγκη για αποφασιστική στάση απέναντι σε τέτοιου είδους επιθέσεις, οι οποίες —όπως είπε— φαίνεται να αυξάνονται το τελευταίο διάστημα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ