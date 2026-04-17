Λονδίνο: Η αστυνομία διερευνά περιστατικό ασφαλείας κοντά στην ισραηλινή Πρεσβεία - Έχει αποκλειστεί η περιοχή

Περιστατικό ασφαλείας στους Κήπους του Κένσινγκτον, κοντά στην ισραηλινή Πρεσβεία στο Λονδίνο, δήλωσε ότι διερευνά η βρετανική αστυνομία, μετά τον εντοπισμό «παρατημένων αντικειμένων» στην περιοχή.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες της αστυνομίας, η ισραηλινή Πρεσβεία δεν έχει δεχθεί επίθεση.

Οι αρχές ασφαλείας και ειδικά η αντιτρομοκρατική υπηρεσία εξέδωσαν συναγερμό μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο, στη διάρκεια της νύχτας, στο οποίο οργάνωση ισχυριζόταν ότι η ισραηλινή πρεσβεία έχει στοχοποιηθεί με drones που έφεραν επικίνδυνες ουσίες.

Due to an ongoing police investigation, Kensington Gardens will be closed to the public today.



We respectfully ask that people avoid the area until further notice. Thank you. pic.twitter.com/ctfAiQpBED — The Royal Parks (@theroyalparks) April 17, 2026

Η αστυνομία έχει κινητοποιηθεί προκειμένου να διαπιστώσει αν το βίντεο είναι αυθεντικό και αν σχετίζεται με τα αντικείμενα που βρέθηκαν στον Κήπο του Κένσινγκτον. Αυτή την ώρα οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Ως προληπτικό μέτρο, ορισμένοι από τους αστυνομικούς που έχουν αναπτυχθεί φορούν προστατευτικό εξοπλισμό. Αναγνωρίζουμε ότι αυτό μπορεί να ανησυχήσει τους κατοίκους της περιοχής και το ευρύτερο κοινό.

Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια σε αυτό το στάδιο, ωστόσο καλούμε τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή όσο οι αστυνομικοί εκτελούν το έργο τους.»

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι έχει αποκλειστεί η περιοχή.