Λονδίνο: Πρώην παίκτρια του Χ Factor στο εδώλιο για απόπειρα δολοφονίας influencer

Η 29χρονη φιναλίστ του X Factor Γκαμπριέλ Κάρινγκτον κατηγορείται ότι επιχείρησε να δολοφονήσει την influencer Κλαούντια Ζακρζέφσκα χτυπώντας τη με αυτοκίνητο έξω από κλαμπ στο Σόχο τα ξημερώματα της Κυριακής.

Η Κάρινγκτον κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη, επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Δεν δήλωσε ενοχή ή μη κατά τη διάρκεια της ακρόασης της Τρίτης, ενώ έχει προφυλακιστεί μέχρι την επόμενη ακροαματική διαδικασία στις 19 Μαΐου.

Η Ζακρζέφσκα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία ενώ δύο ακόμη άτομα μια γυναίκα και ένας φύλακας ασφαλείας τραυματίστηκαν καθώς τους παρέσυρε με το αυτοκίνητό της.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο 50χρονος άνδρας, έχει υποστεί «τραυματισμούς που θα αλλάξουν τη ζωή του».

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, η Κάρινγκτον είχε 61 μικρογραμμάρια αλκοόλ ανά 100 ml εκπνεόμενου αέρα κατά τον έλεγχο μετά το περιστατικό.

Η κατηγορούμενη είναι γνωστή από τη συμμετοχή της το 2013 στο βρετανικό X Factor με το συγκρότημα Miss Dynamix, ενώ η 30χρονη Ζακρζέφσκα είναι γνωστή στο Instagram ως Klaudiaglam.

Βίντεο του περιστατικού που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δείχνει μια γυναίκα να μπαίνει σε ένα μαύρο αυτοκίνητο, το οποίο στη συνέχεια επιταχύνει απότομα, χτυπά τη Ζακρζέφσκα και την παρασύρει κάτω από το όχημα.

Πώς περιέγραψε ο εισαγγελέας το περιστατικό

Περιγράφοντας τις κατηγορίες, ο εισαγγελέας Ριζουάν Αμίν ανέφερε στο δικαστήριο: «Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 19 Απριλίου, οι υπηρεσίες ασθενοφόρων και η αστυνομία κλήθηκαν στην οδό Argyll έπειτα από αναφορές ότι μια γυναίκα είχε παρασυρθεί από όχημα.

Οι αστυνομικοί έφτασαν περίπου στις 5 π.μ., ενώ στο σημείο βρισκόταν και το London Ambulance Service. Η σκηνή μπορεί να περιγραφεί μόνο ως χαοτική, με πολύ κόσμο να φωνάζει· υπήρχε μια γενικευμένη αναστάτωση. Πολλοί από τους παρευρισκόμενους προέρχονταν από κοντινό νυχτερινό κέντρο, μεταξύ των οποίων και μέλη του προσωπικού ασφαλείας. Η πλήρης έκταση του περιστατικού δεν είχε γίνει αντιληπτή τη στιγμή της άφιξης των αστυνομικών.

Περαιτέρω έλεγχοι από κάμερες CCTV έδειξαν ότι η Κάρινγκτον είχε φτάσει στην οδό Argyll με το αυτοκίνητό της, κοντά στο νυχτερινό κλαμπ Inca. Εκεί φαίνεται να είχε λογομαχία με έναν άνδρα καθώς έβγαινε από το όχημά της. Η λογομαχία αυτή κλιμακώθηκε, εμπλέκοντας και άλλα άτομα.

Το προσωπικό ασφαλείας προσπάθησε να παρέμβει για να χωρίσει τους εμπλεκόμενους. Στη συνέχεια, η Κάρινγκτον επέστρεψε στο όχημά της.»

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, το όχημα «ξεκίνησε αμέσως και ανέβηκε απότομα στο πεζοδρόμιο».

«Κατά τη διάρκεια αυτού του ελιγμού, το όχημα χτύπησε τη Ζακρζέφσκα, η οποία βρισκόταν μπροστά και στο πλάι του αυτοκινήτου, παρασύρθηκε προς τα εμπρός και βρέθηκε ανάμεσα στο όχημα και μια μεταλλική βάση ποδηλάτων», ανέφερε.

«Καθώς το όχημα συνέχισε να κινείται, την παρέσυρε πλήρως κάτω από αυτό, ενώ ταυτόχρονα χτύπησε και έναν υπάλληλο ασφαλείας, τον Ανούς Τσάιτσε, που βρισκόταν στο πεζοδρόμιο.»

Αναφέρεται επίσης ότι η Κάρινγκτον έκανε όπισθεν ενώ η Ζακρζέφσκα βρισκόταν κάτω από το όχημα.

«Κατά τη διάρκεια αυτού του ελιγμού, μια γυναίκα, η Λατίσα Άρμστρονγκ, χτυπήθηκε επίσης από το όχημα και υπέστη κάταγμα στο σκαφοειδές οστό του καρπού της», πρόσθεσε ο εισαγγελέας.