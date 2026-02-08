Λόπες Γκαρσία: Ο 82χρονος που «τρώει για πρωινό» μαραθώνιους ξεκίνησε να τρέχει στα 66

Έχουν μεσολαβήσει 16 χρόνια από τότε που ο Λόπες Γκαρσία, στα 66 του, μπήκε διστακτικά στον κόσμο του στίβου, και από τότε έγινε ένας «Μπέντζαμιν Μπάτον» του αθλητισμού, φτάνοντας να τρέχει υπεραποστάσεις στα 82 του χρόνια.

Όπως ανατρέχει η Washington Post, δοκίμασε για πρώτη φορά να τρέξει ένα μίλι. Είχε μόλις συνταξιοδοτηθεί, έπειτα από μια ολόκληρη επαγγελματική ζωή ως μηχανικός αυτοκινήτων στο Τολέδο της Ισπανίας.

Σε όλα εκείνα τα χρόνια, δεν είχε ποτέ προπονηθεί ως αθλητής, ούτε γυμναζόταν ιδιαίτερα. Ακόμα και εκείνο το ένα μίλι, ήταν τότε ακατόρθωτος άθλος για τον ηλικιωμένο.

Λόπες Γκαρσία: Ένα βήμα τη φορά

Σήμερα, στα 82 του, η επιμονή του έχει νικήσει την ηλικία, αφού ο Γκαρσία είναι κάτοχος παγκόσμιου ρεκόρ στην ηλικιακή κατηγορία 80–84 ετών για τον υπερμαραθώνιο των 50 χιλιομέτρων.

Το 2024, κέρδισε επίσης το παγκόσμιο πρωτάθλημα μαραθωνίου για την ηλικιακή του κατηγορία, με χρόνο 3:39:10, σημειώνοντας παράλληλα ευρωπαϊκό ρεκόρ.

Η εντυπωσιακή του επιτυχία τράβηξε την προσοχή μιας ομάδας Ευρωπαίων επιστημόνων που μελετούν τη γήρανση. Τον προσκάλεσαν στο εργαστήριό τους για εξετάσεις.

Τα ευρήματά τους, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Physiology, είναι ταυτόχρονα αποκαλυπτικά και «εμπνευσμένα», όπως δήλωσε ένας από τους ερευνητές, Χουλιάν Αλκάθαρ, από το Πανεπιστήμιο της Καστίλης–Λα Μάντσα στην Ισπανία.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο Λόπες Γκαρσία έχει την υψηλότερη αερόβια φυσική κατάσταση που έχει καταγραφεί ποτέ σε ογδοντάχρονο, αντίστοιχη με εκείνη υγιών ανδρών 20–30 ετών.

Οι μύες του απορροφούν και χρησιμοποιούν οξυγόνο με ασυνήθιστα αποτελεσματικό τρόπο. Κατά τα άλλα, όμως, η βιολογία, η βιομηχανική και η προπόνησή του φαίνονται σχετικά συνηθισμένες.

Συνολικά, η φυσιολογία και οι επιδόσεις του Λόπες Γκαρσία στα 80 του ενδέχεται να ανατρέψουν ορισμένες κοινές αντιλήψεις για το τι είναι δυνατό και φυσιολογικό καθώς μεγαλώνουμε, κατέληξαν οι ερευνητές, συμπεριλαμβανομένου του αν είναι ποτέ «πολύ αργά» για να επιχειρήσει κανείς εκείνο το πρώτο μίλι.

Λόπες Γκαρσία: Όσο τέσσερις 20άρηδες

Ο Λόπες Γκαρσία, είναι ένας άνθρωπος του οποίου η γήρανση υπήρξε ταυτόχρονα συνηθισμένη και μοναδική. Με μη εντυπωσιακή σωματική διάπλαση, περίπου 1,57 μ. ύψος και 59 κιλά, είχε κάποτε περάσει αρκετές εβδομάδες περπατώντας 800 χιλιόμετρα στο προσκύνημα του Καμίνο ντε Σαντιάγο στη Γαλλία και την Ισπανία. Κατά τα άλλα, όμως, η άσκηση ήταν πάντα, στην καλύτερη περίπτωση, δευτερεύουσα στη ζωή του.

Έπειτα, στα 66 του, άρχισε να τρέχει και σταδιακά, με πείσμα, αύξησε τις αποστάσεις του, μέχρι που στα 70 άρχισε να αγωνίζεται, αρχικά στα 800 μέτρα, μετά σε μεγαλύτερες αποστάσεις και τελικά σε υπερμαραθώνιους. Όσο μεγάλωνε, τόσο πιο μακριά και πιο γρήγορα έτρεχε.

Ο Αλκάθαρ και οι Ιταλοί συνάδελφοί του υπέβαλαν τον Λόπες Γκαρσία σε δοκιμές σε διάδρομο και στατικό ποδήλατο, μετρώντας την αντοχή, την οικονομία τρεξίματος, τη χρήση καυσίμων, την ισχύ, την πρόσληψη οξυγόνου από τους μύες και άλλους δείκτες του τρόπου με τον οποίο το σώμα του ανταποκρίνεται στην έντονη άσκηση. Τον ρώτησαν επίσης για την προπόνηση και τη διατροφή του.

Η VO₂ max του Λόπες Γκαρσία, ο βασικός δείκτης αερόβιας φυσικής κατάστασης, ήταν η υψηλότερη που είχαν δει ποτέ οι ερευνητές σε άνθρωπο στα 80 του. Η VO₂ max συνήθως μειώνεται κατά περίπου 10% ανά δεκαετία μετά τη μέση ηλικία. Στη δική του περίπτωση, όμως, φαίνεται ότι αυξανόταν μετά τα μέσα της δεκαετίας των 60, όταν άρχισε να προπονείται, και είναι αντίστοιχη με εκείνη κάποιου κατά ένα τέταρτο της ηλικίας του.

Οι μύες του ήταν επίσης καλύτεροι από εκείνους των περισσότερων ηλικιωμένων, ή και νεότερων ανθρώπων ,στην απορρόφηση και αξιοποίηση του οξυγόνου, επιτρέποντάς του να τρέχει για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε γρήγορο και σταθερό ρυθμό. Στον υπερμαραθώνιο του ρεκόρ του, είχε μέσο ρυθμό 9 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα ανά μίλι. Παρήγαγε επίσης σημαντική ισχύ σε κάθε διασκελισμό.

Δεν είχε, ωστόσο, ιδιαίτερα υψηλό γαλακτικό κατώφλι ή εξαιρετική οικονομία τρεξίματος, παράγοντες που συμβάλλουν στην αντοχή και την ταχύτητα. Οι τιμές του ήταν καλές, παρόμοιες με εκείνες ανταγωνιστικών αθλητών στα 60 τους, αλλά όχι εντυπωσιακές, γεγονός που υποδηλώνει ότι έχει ακόμη περιθώρια βελτίωσης.