Λύθηκε το μυστήριο με τη σορό που βρέθηκε στη Λεμεσό: Ανήκει τελικά στον μεγάλο Ρώσο επιχειρηματία

«Λύθηκε το μυστήριο» με τη σορό που είχε βρεθεί πριν από 20 μέρες στην Κύπρο καθώς φέρεται να ανήκει σε μαγάλο Ρώσο επιχειρηματία.

Το παραπάνω, ανακοίνωσε η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο, κατόπιν αναλύσεων DNA που έγιναν και το πτώμα ταυτοποιήθηκε επίσημα.

Συγκεκριμένα ανήκει στον Ρώσο επιχειρηματία Βλαντισλάβ Μπαούμγκερτνερ, 53 ετών, υπήκοο Λεμεσού, του οποίου η εξαφάνιση δηλώθηκε στις 7 Ιανουαρίου.

Οι οικείοι του εκλιπόντος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχουν ενημερωθεί και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες καταλήγει η ανακοίνωση.

Οι συνθήκες θανάτου του, προστίθεται, καθώς και τα αίτια, βρίσκονται υπό διερεύνηση από την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας των Βάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι, το όνομα του Ρώσου επιχειρηματία είχε έρθει στο προσκήνιο καθώς την ημέρα που ανακοινώθηκε η εξαφάνιση του, ανακοινώθηκε και ο θάνατος Ρώσου διπλωμάτη, γεγονός που και τότε είχε προκαλέσει ερωτήματα.