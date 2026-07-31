Λωρίδα της Γάζας: Η Χαμάς επιβεβαιώνει ότι υπάρχει συμφωνία για τον αφοπλισμό της

Στελέχη του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς επιβεβαίωσαν σήμερα ότι κλείστηκε συμφωνία για τη λεγόμενη δεύτερη φάση μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό της οργάνωσης που βρίσκεται ως σήμερα στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας.

Δυο αξιωματούχοι της Χαμάς, που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι κλείστηκε η συμφωνία στην οποία αναφέρθηκε νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

ο Κάιρο αναμένει να φιλοξενήσει «σύντομα» συνάντηση των μεσολαβητών για τη λεγόμενη 2η φάση της ανακωχής στη Γάζα, ομάδα στην οποία - πέρα από την ίδια την Αίγυπτο - συμμετέχουν το Κατάρ, η Τουρκία και οι ΗΠΑ, μετέδωσε σήμερα το Al Qahera News, δίκτυο που θεωρείται πως έχει στενές σχέσεις με υπηρεσίες του αιγυπτιακού κράτους.

Το δίκτυο δεν διευκρίνισε πότε ακριβώς προβλέπεται να συνεδριάσουν οι μεσολαβητές, πάντως σημείωσε πως η συνάντηση θα αφορά την εφαρμογή της 2ης φάσης του αμερικανικού σχεδίου με σκοπό την αποκατάσταση διαρκούς ειρήνης στη Λωρίδα της Γάζας, οδικού χάρτη που προβλέπει τον αφοπλισμό του κινήματος Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων και φέρεται πλέον να αποδέχτηκε η παλαιστινιακή πλευρά.