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Λωρίδα της Γάζας: Ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς

Ο Τραμπ, ανακοίνωσε συμφωνία για τον «πλήρη αφοπλισμό» της Χαμάς και διαβεβαίωσε πως ο στρατός του Ισραήλ θα αποχωρήσει από τη Γάζα μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός.

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Μαχητές της Χαμάς
Μαχητές της Χαμάς στη Γάζα | AP Photos
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Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι το «Συμβούλιο Ειρήνης» το οποίο έχει ιδρύσει ο ίδιος κατέληξε σε «ιστορική συμφωνία» η οποία προβλέπει «τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων» στη Λωρίδα της Γάζας.

«Σήμερα, το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα. Πρόκειται για μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

Διαβεβαίωσε ακόμη πως ο στρατός του Ισραήλ θα «αποσυρθεί» μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος και των υπολοίπων ένοπλων παρατάξεων.

«Μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη για να εγγυηθεί την ασφάλεια στη Γάζα για τους κατοίκους της και τους γείτονές της», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

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