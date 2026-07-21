Μενού

Λούβρο: Ανοιχτή στο κοινό η αίθουσα που έγινε η ληστεία «α λα Λουπέν» - Απομακρύνθηκαν πολύτιμα εκθέματα

Ανοιχτή και πάλι στο κοινό η αίθουσα στην οποία πραγματοποιήθηκε μια πραγματικά κινηματογραφική ληστεία, χωρίς όμως να είναι διαθέσιμα πολύτιμα εκθέματα.

Reader symbol
Newsroom
Το Λούβρο
Το Λούβρο | Photo by Vincent Koebel/NurPhoto via Getty Images
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ανοίγει και πάλι το Λούβρο μετά την ληστεία «α λα Λουπέν», για πρώτη φορά μετά την ληστεία των 88 εκατομμύριων ευρώ. Όσα εκθέματα δεν είχαν κλαπεί, δεν θα είναι στον χώρο, καθώς θα μετατραπεί σε γκαλερί του 17ου αιώνα, σύμφωνα με αρμόδια πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, αναφέροντας πως «Η αίθουσα θα ανοίξει την Τετάρτη».

Τα παραπάνω επιβεβαιώνοται και από δημοσίευμα της Le  Parisien, με την Υπουργό Πολιτισμού Κατρίν Πεγκράρντ να δίνει το «παρών». Σε συνέντευξή του στο ίδιο μέσο ο πρόεδρος του μουσείου, εξήγησε πως απομακρύνθηκαν οι πολύτιμες συλλογές.

Υπενθυμίζεται πως 19 Οκτωβρίου του 2025, ληστές που είχαν μεταμφιεστεί σε εργάτες, έκλεψαν στέμματα και κοσμήματα, χρησιμοποιώντας γερανοφόρο όχημα.  «Πρόκειται να δημιουργήσουμε έναν ασφαλή χώρο, ένα θησαυροφυλάκιο χωρίς παράθυρα, σε διαφορετικό σημείο του μουσείου», δήλωσε ο Λεριμπό για τα κοσμήματα που δεν κλάπηκαν.

«Είναι ένα μεγάλο έργο και πρέπει να βρούμε την κατάλληλη τοποθεσία, αλλά και τη χρηματοδότηση», πρόσθεσε. Η διάρρηξη είχε συνταράξει την παγκόσμια κοινή γνώμη, ενώ δημιούργησε διαμάχες εντός του ιδρύματος, οδηγώντας στην αντικατάσταση της προέδρου Λοράνς ντε Καρ από τον Κριστόφ Λεριμπό.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ