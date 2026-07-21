Ανοίγει και πάλι το Λούβρο μετά την ληστεία «α λα Λουπέν», για πρώτη φορά μετά την ληστεία των 88 εκατομμύριων ευρώ. Όσα εκθέματα δεν είχαν κλαπεί, δεν θα είναι στον χώρο, καθώς θα μετατραπεί σε γκαλερί του 17ου αιώνα, σύμφωνα με αρμόδια πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, αναφέροντας πως «Η αίθουσα θα ανοίξει την Τετάρτη».

Louvre heist gallery to reopen to public.



No jewels will be on display and it will revert to its 17th century function as a state gallery, an informed source tells AFP https://t.co/qCXj3Kan1J pic.twitter.com/JpUaIfgc2r — AFP News Agency (@AFP) July 21, 2026

Τα παραπάνω επιβεβαιώνοται και από δημοσίευμα της Le Parisien, με την Υπουργό Πολιτισμού Κατρίν Πεγκράρντ να δίνει το «παρών». Σε συνέντευξή του στο ίδιο μέσο ο πρόεδρος του μουσείου, εξήγησε πως απομακρύνθηκαν οι πολύτιμες συλλογές.

Υπενθυμίζεται πως 19 Οκτωβρίου του 2025, ληστές που είχαν μεταμφιεστεί σε εργάτες, έκλεψαν στέμματα και κοσμήματα, χρησιμοποιώντας γερανοφόρο όχημα. «Πρόκειται να δημιουργήσουμε έναν ασφαλή χώρο, ένα θησαυροφυλάκιο χωρίς παράθυρα, σε διαφορετικό σημείο του μουσείου», δήλωσε ο Λεριμπό για τα κοσμήματα που δεν κλάπηκαν.

«Είναι ένα μεγάλο έργο και πρέπει να βρούμε την κατάλληλη τοποθεσία, αλλά και τη χρηματοδότηση», πρόσθεσε. Η διάρρηξη είχε συνταράξει την παγκόσμια κοινή γνώμη, ενώ δημιούργησε διαμάχες εντός του ιδρύματος, οδηγώντας στην αντικατάσταση της προέδρου Λοράνς ντε Καρ από τον Κριστόφ Λεριμπό.