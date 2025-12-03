Μενού

Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ: Πόσο κοστίζει το ταξίδι στο Ράζγκραντ της Βουλγαρίας

Στην 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League ο ΠΑΟΚ θα παίξει απέναντι στη Λουντογκόρετς στις 11 Δεκεμβρίου στο Ράζγκραντ της Βουλγαρίας.

Reader symbol
Newsroom
Ράζγκραντ - Βουλγαρία
Άποψη από το Ράζγκραντ στη Βουλγαρία | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Η πόλη Ράζγκραντ, στα βορειοανατολικά της Βουλγαρίας, δεν είναι τόσο γνωστή στο ευρύ κοινό, ωστόσο αποτελεί έναν προορισμό με βαθιά κουλτούρα και ιστορία.

Η μικρή πόλη είναι χτισμένη σε μια περιοχή με επιρροές από τη Θράκη και τον ρωμαϊκό πολιτισμό, συνδυάζοντας την ηρεμία της επαρχίας με τη ζωντάνια των κατοίκων και το πάθος τους για το ποδόσφαιρο.

Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στο Ράζγκραντ ώστε να αντιμετωπίσει τη Λουντογκόρετς για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League, στο Huvepharma Arena.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ