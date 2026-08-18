«Λυγίζει» το ουκρανικό μέτωπο - Η Ρωσία κατέλαβε άλλους δύο οικισμούς στο Ντονέτσκ

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, μετέδωσε ότι η Ρωσία κατέλαβε δύο οικισμούς στην ανατολική ουκρανική περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πρόκειται για τους οικισμους Κρασνοποντίλια και Οριχούβατκα. Το πρακτορείο Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία από ανεξάρτητη πηγή.

Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές αρχές έδωσαν σήμερα εντολή για την απομάκρυνση οικογενειών από οικισμούς της περιφέρειας του Ντνιπροπετρόφσκ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, λόγω επιδείνωσης της κατάστασης της ασφάλειας.

Αναπτύσσεται η Ρωσία στην Ουκρανική επικράτεια

Η Ουκρανία, η οποία καλεί τους αμάχους στις πιο εκτεθειμένες ζώνες να μετακινούνται προς ασφαλέστερες περιοχές, ανακοινώνει τακτικά τέτοιου είδους μέτρα αντιδρώντας στην εντατικοποίηση των ρωσικών πληγμάτων ή στην ανάπτυξη δυνάμεων της Μόσχας.

Αυτές οι υποχρεωτικές εκκενώσεις αφορούν αυτή τη φορά δεκαέξι οικισμούς της περιφέρειας του Ντνιπροπετρόφσκ, έγραψε στο Telegram ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Ολεκσάντρ Γκάνζα.

«Οι οικογένειες με παιδιά έχουν ένα μήνα για να εγκαταλείψουν αυτές τις ζώνες», δήλωσε προσθέτοντας ότι αυτό αφορά σχεδόν 2.200 παιδιά.

Οι άμαχοι που απομακρύνονται μπορούν να βρουν κατάλυμα σε κέντρα φιλοξενίας και τους χορηγείται κρατική αρωγή για την επανεγκατάστασή τους.