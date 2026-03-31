Λυών: Εξερευνώντας τη γαστρονομική πρωτεύουσα της Γαλλίας

Πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, πρωτεύουσα της περιφέρειας Rhône-Alpes, με στρατηγική θέση και περίπου ίση απόσταση από το Παρίσι και τη Μασσαλία.

Η πανέμορφη αρχαία πόλη της Λυών, χτίστηκε αρχικά ως Lugdunum το 43 π.χ. από τον Λούκιο Πλάνκο και αποτέλεσε την πρωτεύουσα και τον σημαντικότερο οικισμό της Ρωμαϊκής επαρχίας της Γαλατίας.

