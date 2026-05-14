Λύθηκε το μυστήριο των Βερμούδων - Επιστήμονες ανακάλυψαν υποθαλάσσια πλάκα φτιαγμένη από ηφαίστειο

Σε μια τεράστια ανακάλυψη, επιστήμονες κατάφεραν να λύσουν το μυστήριο των Βερμούδων, καθώς βρήκαν γιατί ένα μικρό ηφαιστειακό νησί στη μέση του ωκεανού παραμένει ψηλά πάνω από τον πυθμένα του.

Μια κρυφή δομή κάτω από τις Βερμούδες σχηματίστηκε μετά την τελευταία ηφαιστειακή έκρηξη που σημειώθηκε στην περιοχή, η οποία μυστηριωδώς έχει κρατήσει το νησί πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας από τους προϊστορικούς χρόνους, σύμφωνα με μια ομάδα από το Ινστιτούτο Carnegie της Ουάσινγκτον και το Πανεπιστήμιο Yale.

Οι Βερμούδες είναι μια μικρή ομάδα νησιών στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό, οι οποίες φιλοξενούν περίπου 64.000 ανθρώπους. Είναι γνωστές για το μυστήριο του Τριγώνου, μιας θαλάσσιας περιοχής, στην οποία έχουν σημειωθεί τα περισσότερα ναυάγια.

Ο λόγος για τον οποίο αυτό το δημοφιλές τουριστικό θέρετρο παραμένει πάνω από τον πυθμένα του ωκεανού προβληματίζει εδώ και καιρό τους επιστήμονες. Νησιά όπως αυτά χρειάζονται γενικά τακτικές εγχύσεις ηφαιστειακής θερμότητας για να διατηρούνται στην επιφάνεια.

Η ομάδα, ωστόσο, βρήκε μια επιπλέον, κρυμμένη πλάκα βράχου ακριβώς κάτω από τον κανονικό ωκεάνιο φλοιό του νησιού. Η πλάκα, πάχους περίπου 19 χιλιομέτρων, είναι ελαφρύτερη από τον βράχο γύρω της, με αποτέλεσμα να επιπλέει και να διατηρεί ολόκληρη την περιοχή ανυψωμένη.

Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι αυτό το ελαφρύτερο στρώμα σχηματίστηκε πριν από 30 έως 35 εκατομμύρια χρόνια, όταν ζεστό, λιωμένο πέτρωμα από τα βάθη της Γης ανήλθε, απλώθηκε κάτω από τον φλοιό και στη συνέχεια ψύχθηκε και σκληρύνθηκε.

Τα χαρακτηριστικά των νησιών που αψηφούν τους νόμους της βαρύτητας

Οι περισσότερες υπερυψωμένες ωκεάνιες περιοχές βασίζονται σε ενεργά ηφαίστεια για να παραμείνουν ψηλά πάνω από τον ωκεανό, αλλά το κυματισμό των Βερμούδων έχει αποδοθεί σε ένα προηγουμένως απαρατήρητο γεωλογικό γεγονός.

Η περιοχή συνδέεται με πολλά παράξενα χαρακτηριστικά, μερικά από τα οποία διαστρεβλώνουν τους νόμους της βαρύτητας. Το Bermuda Rise είναι ένα γιγάντιο υποθαλάσσιο οροπέδιο που εκτείνεται εκατοντάδες μίλια στον πυθμένα της θάλασσας.

Έχει επίσης συνδεθεί με μια βαρυτική ανωμαλία όπου η έλξη της βαρύτητας είναι ελαφρώς ασθενέστερη από την αναμενόμενη, επειδή ελαφρύτερα πετρώματα κρυμμένα βαθιά από κάτω κάνουν ολόκληρη την περιοχή πιο πλωτή.

Ένα άλλο παράξενο χαρακτηριστικό που συνδέεται με την Άνοδο των Βερμούδων είναι οι μαγνητικές ανωμαλίες υψηλού πλάτους, οι οποίες μπορούν να κάνουν τις πυξίδες και τον εξοπλισμό πλοήγησης να δείχνουν μεγαλύτερες αλλαγές, όταν αεροπλάνα ή πλοία περνούν πάνω από την περιοχή.