Μ. Βρετανία: Ο δημοφιλέστερος πολιτικός σχολιαστής με 900.000 ακόλουθους στο X είναι ο … «τεμπέλης» Λάρι

Την γενικευμένη πολιτική κρίση, που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, στη Μεγάλη Βρετανία, σχολίασε (και) ο πιο ακλόνητος κάτοικος του αριθμού 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, με ένα tweet στην πλατφόρμα Χ, στον προσωπικό του λογαριασμό, ο οποίος έχει περισσότερους από 900.000 ακόλουθους.

"Whether Starmer stays or goes we can all agree that me being fed is the most important thing" pic.twitter.com/sRSoRPzFoN — Larry the Cat (@Number10cat) May 11, 2026

Ο «τεμπέλης» Λάρι όπως αποκαλούν οι Βρετανοί τον αξιαγάπητο γάτο της πρωθυπουργικής κατοικίας «έγραψε» το εξής σχόλιο για τον Πρωθυπουργό:

«Είτε μείνει είτε φύγει (ο Κιρ Στάρμερ), όλοι συμφωνούμε πως το πιο σημαντικό είναι να με ταϊζουν».

Για την πλειονότητα των πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι Βρετανοί πρωθυπουργοί είναι απλά φιλοξενούμενοι στο σπίτι του Λάρι, που έρχονται και παρέρχονται και η ιστορία το επιβεβαιώνει καθώς τα τελευταία 15 χρόνια, ο 19χρονος σήμερα γάτος έχει συγκατοικήσει με έξι Πρωθυπουργούς.

Ο Λάρι βρέθηκε για πρώτη φορά στο πόστο του ως αρχιθηρευτής κυνηγός τρωκτικών, στην Πρωθυπουργική κατοικία στο Λονδίνο, την 15η Φεβρουαρίου του 2011. Τότε υιοθετήθηκε από το προσωπικό της Ντάουνινγκ Στριτ-επί Πρωθυπουργίας Ντέιβιντ Κάμερον- από ένα καταφύγιο ζώων προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα σοβαρό πρόβλημα, που είχε η παλαιά κατοικία με τρωκτικά.

Σε αυτά τα 15 χρόνια ο Λάρι είδε να φεύγουν και να έρχονται 6 Πρωθυπουργοί, συνάντησε ηγέτες πολλών κρατών, έδειξε τη συμπάθεια του και την αντιπάθεια του και δημιούργησε ακόμα και ένα μικρής διάρκειας διπλωματικό επεισόδιο, όταν το 2019 κατέφερε να σταματήσει την αναχώρηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (στην 1η του θητεία), καθώς ξάπλωσε και κοιμήθηκε κάτω από την θωρακισμένη λιμουζίνα που θα μετέφερε τον Τραμπ στο αεροδρόμιο.

Αμήχανοι οι άνδρες της φρουράς περίμεναν τον γάτο να ξυπνήσει, για να αναχωρήσουν με τον Αμερικανό πρόεδρο, με τους Βρετανούς να πλημμυρίζουν τα social media με διθυραμβικά σχόλια, για τον γάτο που κατάφερε ό,τι δεν πέτυχαν οι διαδηλώσεις έξω από το Μπάκιγχαμ, δηλαδή να…σταματήσουν τον Τραμπ (έστω και για λίγο!)

Ο Λάρι δεν έχει επιδείξει μεγάλη συμπάθεια για κανένα ξένο ηγέτη, με μια εξαίρεση: Ήταν ιδιαίτερα φιλικός με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα, όταν τον συνάντησε το 2011, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο.

Ο γάτος που χαίρει τεράστιας εκτίμησης και από το προσωπικό της Πρωθυπουργικής κατοικίας και από τον Βρετανικό λαό, είναι πλέον 19 ετών και τον περισσότερο καιρό περισσότερο κοιμάται παρά κυνηγά- γι αυτό και οι Βρετανοί του έχουν «κολλήσει» το παρατσούκλι «τεμπέλης» (lazy Larry).

Πάντως είτε «τεμπέλης» είτε «εργατικός», ο Λάρι αποτελεί μία ακλόνητη μορφή της Ντάουνινγκ Στριτ, με την παρουσία του να χαρακτηρίζεται από πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα, σε σύγκριση με την «ηλεκτρική» πρωθυπουργική καρέκλα της χώρας, και ειδικότερα σε σύγκριση με την αναμενόμενη θητεία του Πρωθυπουργού των Εργατικών!