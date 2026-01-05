Στο εδώλιο του κατηγορουμένου έχει καθήσει πλέον ο απαχθείς από τις ΗΠΑ πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο, υπερασπίζοντας τη θέση του στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

Η ακροαματική διαδικασία βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη στο δικαστικό μέγαρο του Daniel Patrick Moynihan στο Μανχάταν, με τον βενεζουελάνο ηγέτη να αντιμετωπίζει τέσσερις κύριες κατηγορίες.

Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες θα εμφανιστούν για πρώτη φορά ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου για να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για ναρκοτρομοκρατία.

Νικολάς Μαδούρο: «Είμαι ακόμα πρόεδρος, δηλώνω αθώος»

Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις από τη δίκη του Νικολάς Μαδούρο:

19:15 - Ο Νικολάς Μαδούρο σηκώνεται όρθιος καθώς του ζητείται να επιβεβαιώσει το όνομά του στο δικαστήριο. Του διαβάζουν μια περίληψη των εναντίον του κατηγορητηρίων.

Στα πρώτα του δημόσια λόγια από τότε που οδηγήθηκε στις ΗΠΑ, ο Μαδούρο λέει στο δικαστήριο ότι είναι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και ότι συνελήφθη από το σπίτι του στο Καράκας.

«Δεν είμαι ένοχος, είμαι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος, εξακολουθώ να είμαι ο πρόεδρος της χώρας μου», συνεχίζει λέγοντας, προτού ξανακαθίσει.

19:20 - Η προσοχή στο δικαστήριο στρέφεται τώρα στη σύζυγο του, Σίλια Φλόρες, η οποία καλείται να σηκωθεί και να επιβεβαιώσει το όνομά της.

«Ναι, είμαι η Σίλια Φλόρες Μαδούρο, είμαι η πρώτη κυρία της Βενεζουέλας», λέει στο δικαστήριο.

Αυτός είναι ένας παρόμοιος τόνος με τον Μαδούρο, ο οποίος επεσήμανε ότι αυτοαποκαλούνταν πρόεδρος της Βενεζουέλας στην αίθουσα του δικαστηρίου. Η Φλόρες δηλώνει επίσης αθώα στις κατηγορίες - προσθέτοντας ότι είναι «εντελώς αθώα».

Υπενθυμίζεται ότι οι απαντήσεις τόσο του Φλόρες όσο και του Μαδούρο δίνονται στα ισπανικά και στη συνέχεια μεταφράζονται.

19:22 - Ο δικαστής λέει στον Νικολάς Μαδούρο και την Σίλια Φλόρες ότι έχουν το δικαίωμα να συμβουλευτούν τους προξενικούς υπαλλήλους.

Ρωτάει αν καταλαβαίνουν τη δήλωσή του.

«Ναι, το καταλαβαίνουμε και θα θέλαμε να πραγματοποιηθεί μια προξενική επίσκεψη», λέει ο Μαδούρο. Ο δικαστής επιβεβαιώνει ότι αυτό θα διευθετηθεί.

19:34 - Ο Νικολάς Μαδούρο διατάχθηκε να εμφανιστεί για την επόμενη ακρόασή του στο δικαστήριο στις 17 Μαρτίου.

Ενώ διεξάγονταν συζητήσεις για μια κατάλληλη ημερομηνία, ο συνήγορος υπεράσπισης του Μαδούρο τόνισε «ζητήματα σχετικά με τη νομιμότητα της στρατιωτικής απαγωγής».

Λέει επίσης ότι υπάρχουν ορισμένα προβλήματα υγείας και ιατρικής φύσεως και ζητά μια φόρμα που μπορεί να συμπληρωθεί «ώστε να λάβει την κατάλληλη ιατρική βοήθεια όσο βρίσκεται υπό κράτηση».

Ο δικηγόρος υπεράσπισης της Σίλια Φλόρες λέει επίσης ότι έχει κάποια προβλήματα υγείας. «Έχει σοβαρούς μώλωπες στο πλευρό της και θα χρειαστούμε την κατάλληλη φροντίδα», λέει ο Μαρκ Ντόνελι.

19:37 - Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του έχουν πλέον αποχωρήσει από την αίθουσα του δικαστηρίου μετά την ακρόασή τους, η οποία διήρκεσε περίπου 30 λεπτά.

Ο δικηγόρος υπεράσπισης του Μαδούρο έσκυψε για να του μιλήσει καθώς μάζευε τα έγγραφά του. Ο Μαδούρο σταμάτησε και στράφηκε προς το θεωρείο προτού συνοδευτεί έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου μαζί με τη σύζυγό του.

Υπενθυμίζεται ότι και οι δύο δήλωσαν αθώοι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ο δικαστής τους λέει ότι θα τους εξετάσει ξανά στις 11 π.μ. στις 17 Μαρτίου.