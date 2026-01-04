Μαδούρο: Θα παρουσιαστεί το μεσημέρι της Δευτέρας στο δικαστήριο - Το «κατηγορητήριο»

Ο έκπτωτος πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο θα παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή της Νέας Υόρκης το μεσημέρι της Δευτέρας, ανακοίνωσε σήμερα το δικαστήριο, όπου θα ενημερωθεί επίσημα για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν.

Κατηγορείται από την αμερικανική δικαιοσύνη κυρίως για «ναρκοτρομοκρατία» και εισαγωγή κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατηγορείται για συνωμοσία διακίνησης ναρκωτικών, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών, καθώς και για συνωμοσία κατοχής τέτοιων όπλων.

Οι κατηγορίες αυτές επαναλαμβάνουν εκείνες που είχαν απαγγελθεί σε βάρος του σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν το 2020, κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Το νέο κατηγορητήριο, το οποίο αποκαλύφθηκε το Σάββατο και διευρύνει το πεδίο των διώξεων προσθέτοντας κατηγορίες και κατά της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, είχε κατατεθεί μυστικά στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.