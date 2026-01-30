Το μαγευτικό σπήλαιο με τον κρυφό καταρράκτη που μπορείς να δεις μόνο δύο φορές τον χρόνο

Στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου Yorkshire Dales βρίσκεται το σπήλαιο Gaping Gill, ένα από τα μεγαλύτερα σπήλαια της Βρετανίας. Για την ακρίβεια, ο κεντρικός του θάλαμος είναι τόσο μεγάλος που θα μπορούσε να χωρέσει έναν ολόκληρο καθεδρικό ναό σου εσωτερικό του.

Η μαγεία του δεν σταματά εκεί. Ένας καταρράκτης ρέει στο σπήλαιο από κάνοντας την επίσκεψη στο Gaping Gill μία πραγματικά μοναδική εμπειρία. Μία εμπειρία για λίγους όμως, καθώς η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο για λίγες ημέρες τον χρόνο.

To Gaping Gill, ένα από τα πιο πολύπλοκα σπηλαιολογικά δίκτυα στη Βρετανία

Πώς φτάνεις στο Gaping Gill

Η πρόσβαση γίνεται συνήθως από το χωριό Clapham, ακολουθώντας το μονοπάτι που περνά δίπλα από το σπήλαιο Ingleborough και συνεχίζει προς τις πλαγιές του όρους Ingleborough.

Με μήκος 129 μέτρα, ύψος 31 μέτρα και πλάτος 25 μέτρα, το Gaping Gill θεωρείται ένα από τα πιο πολύπλοκα και εκτεταμένα σπηλαιολογικά δίκτυα στη Βρετανία, παρότι παραμένει άγνωστο σε πολλούς. Για να φτάσει κανείς στη βάση του σπηλαίου χρειάζεται να κατέλθει με βαρούλκο.

Το σπήλαιο έχει σχηματιστεί από ασβεστόλιθο Great Scar, ενώ το ρυάκι που εισέρχεται από το άνοιγμα της οροφής ονομάζεται Fell Beck.

Το ρυάκι Fell Beck πέφτει από ύψος περίπου 100 μέτρων στον πυθμένα του σπηλαίου. Στη συνέχεια, τα νερά του χάνονται και επανεμφανίζονται δίπλα στο σπήλαιο Ingleborough, σε απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων. Η υπόγεια σύνδεση των δύο σπηλαίων αποδείχθηκε μόλις το 1983 από μέλη της Ομάδας Σπηλαιοκατάδυσης.

Η εξερεύνησή του σπηλαίου

Η πρώτη απόπειρα κατάβασης έγινε το 1842 από τον John Birbeck από το Settle, ο οποίος κατάφερε να φτάσει με σκοινί και τη βοήθεια εργατών μόνο μέχρι ένα φυσικό «ράφι», μια προεξοχή βάθους 58 μέτρων, το οποίο σήμερα φέρει το όνομά του: Birbeck’s Ledge. Για να το καταφέρει με ασφάλεια εξέτρεψε το ρυάκι που έμπαινε στο σπήλαιο.

Το 1895, ο Γάλλος Édouard Martel πραγματοποίησε την πρώτη κατάβαση έως τον πυθμένα, χρησιμοποιώντας σκάλα από σχοινί και ένα κερί. Διατηρούσε επικοινωνία με την επιφάνεια μέσω ενσύρματης τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Το σπήλαιο Gaping Gill | Shutterstock

Η επίσκεψη

Το Gaping Gill είναι ανοιχτό στο κοινό μόνο δύο φορές τον χρόνο. Συγκεκριμένα, για μία εβδομάδα τον Μάιο και μία τον Αύγουστο, οι λέσχες σπηλαιολογίας Craven και Bradford εγκαθιστούν βαρούλκο στην είσοδο του σπηλαίου, επιτρέποντας τόσο σε έμπειρους όσο και σε αρχάριους επισκέπτες να κατέβουν με ασφάλεια στον κεντρικό θάλαμο.

Κατά το υπόλοιπο διάστημα του έτους, το σπήλαιο παραμένει κλειστό λόγω της εξαιρετικά πολύπλοκης δομής του.

Η κατάβαση διαρκεί λίγα μόνο λεπτά και στη συνέχεια ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στον θάλαμο του Gaping Gill, φωτισμένο με προβολείς, απολαμβάνοντας τα εντυπωσιακά γεωλογικά θεάματα.

Τα τελευταία χρόνια η δημοτικότητά τους έχει αυξηθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες ουρές επισκεπτών και να υπάρχει πολύωρη αναμονή στο Clapham.