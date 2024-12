Μάικλ Ρήγας: Ποιος είναι ο ομογενής που πρότεινε ο Τραμπ για αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε για τη θέση του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών τον ελληνικής καταγωγής, Μάικλ Ρήγα.

«Ο Μάικλ θα αναλάβει ευθύνες στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, όπως έκανε όταν υπηρέτησε στην πρώτη μου θητεία ως αναπληρωτής και εκτελών χρέη διευθυντή του Γραφείου Διαχείρισης Προσωπικού και ως εκτελών χρέη αναπληρωτή διευθυντή για τη διαχείριση στο Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού», έγραψε ο Τραμπ στην ιστοσελίδα του Truth Social.

Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ρήγας δούλεψε μια δεκαετία στον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων ρόλων με τους Mellon Financial και Brown Brothers Harriman & Co.

Την περίοδο διακυβέρνησης του Τζορτζ Μπους, ο Ρήγας ήταν συνεργάτης διαχειριστής στη Γενική Διοίκηση Υπηρεσιών (GSA). Ήταν υπεύθυνος για την αύξηση των συμβάσεων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης με μικρές επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες, βετεράνους και με ειδικές ανάγκες υπηρεσιών

Τον Ιούνιο του 2017, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι θα διορίσει τον Ρήγα για να υπηρετήσει ως αναπληρωτής διευθυντής του Γραφείου Διαχείρισης Προσωπικού.

Την τελευταία εικοσαετία εργάστηκε στον ιδιωτικό, δημόσιο και μη κερδοσκοπικό τομέα, με ιστορικό βελτίωσης της οργανωτικής απόδοσης και εξορθολογισμού των λειτουργιών.

Σύμφωνα με το βιογραφικό του πρόκειται για στέλεχος που η εμπειρία του στην καθοδήγηση οργανισμών μέσω αλλαγών στον δημόσιο, ιδιωτικό και μη κερδοσκοπικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών και της κυβέρνησης αριθμεί πάνω από δύο δεκαετίες.

Διαθέτει εμπειρία ως CEO, COO και CMO. Διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος οργανισμού που διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό, την πρόσληψη ταλέντων, την ανάπτυξη και την πολιτική για 2,1 εκατομμύρια υπαλλήλους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Διετέλεσε επίσης ταυτόχρονα Διευθύνων Σύμβουλος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Έχει υπάρξει επίσης στέλεχος της C-Suite, επιτυγχάνοντας σταθερά εξαιρετικά αποτελέσματα και μειώνοντας το κόστος του οργανισμού. Διαθέτει πλούσιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο στα οικονομικά, το διεθνές εμπόριο, την ηγεσία και τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις όπως και στην επίλυση συγκρούσεων.

Στη Γενική Διοίκηση Υπηρεσιών (GSA), ο Mike υπηρέτησε και ως Ανώτερος Σύμβουλος και ως Αναπληρωτής Διαχειριστής. Στο Τμήμα Υπηρεσιών Βετεράνων της Μασαχουσέτης, ο Mike υπηρέτησε ως επικεφαλής του προσωπικού και αργότερα στο Heritage Foundation στην Ουάσιγκτον.

Η εμπειρία του Ρήγα στον ιδιωτικό τομέα περιλαμβάνει την Mellon Financial Corporation και τους Brown Brothers Harriman & Co. Κατέχει μεταπτυχιακό στη δημόσια διοίκηση από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ John F. Kennedy School of Government και πτυχίο και μεταπτυχιακό στα οικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης.