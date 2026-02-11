Συγκλονίζει το νέο μακελειό σε σχολείο στον Καναδά, στην πόλη Τάμπλερ Ριντζ στη Βρετανική Κολομβία, με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες και φερόμενη ως δράστιδα μία γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στον χώρο.

Όπως αναφέρει το BBC, συνολικά εννέα άτομα σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 25 τραυματίστηκαν σε πυροβολισμό σε σχολείο και κοντινό σπίτι στη μικρή κοινότητα του Tumbler Ridge, στη Βρετανική Κολομβία.

Από τα εννέα θύματα, έξι βρέθηκαν νεκρά στο Γυμνάσιο Tumbler Ridge, ενώ ένα έβδομο πέθανε καθ' οδόν προς το νοσοκομείο. Δύο άλλα άτομα βρέθηκαν νεκρά σε κοντινή κατοικία.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας στο γυμνάσιο και στο κοντινό δημοτικό σχολείο έχει αρθεί, αλλά και τα δύο θα παραμείνουν κλειστά για το υπόλοιπο της εβδομάδας.

Καναδάς: Τι έχει γίνει γνωστό για τη δράστιδα

Οι αρχές αναφέρουν ότι γνωρίζουν την ταυτότητα της ύποπτης ως δράστιδας, αλλά δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σε προηγούμενη συνέντευξη Τύπου, ο διοικητής της RCMP North District, Ken Floyd, επιβεβαίωσε ότι η ύποπτη που βρέθηκε νεκρή στο σχολείο είναι το ίδιο πρόσωπο που περιέγραψε η αστυνομία σε προειδοποιητικό μήνυμα που έστειλε στα κινητά τηλέφωνα, στο οποίο αναφερόταν ότι μία «γυναίκα με φόρεμα και καστανά μαλλιά».

Η ύποπτη βρέθηκε νεκρή με αυτοτραυματισμό μετά τους πυροβολισμούς, αλλά η αστυνομία δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ακόμη τη σχέση της με το σχολείο. Η αστυνομία δεν έχει ακόμη κοινοποιήσει λεπτομέρειες για τη γυναίκα.

Η αστυνομία πιστεύει ότι ενδέχεται να υπάρχει σύνδεση μεταξύ των επιθέσεων στο σχολείο και στην κοντινή κατοικία, «αλλά δεν είναι σε θέση να το επιβεβαιώσει» ακόμη.

Συγκλονίζει η μαρτυρία μαθητή

Μαθητής του σχολείου όπου έγινε η επίθεση, μίλησε σε τοπικό σταθμό για το πώς «ταμπουρώθηκαν» σε αίθουσα για να μπορέσουν να σωθούν.

Ο 12χρονος Ντάριαν Κιστ, σημείωσε πως μπήκε στην αίθουσα στις 13:30 (τοπική ώρα), όταν άκουσε να σημαίνει ο συναγερμός στους διαδρόμους και τους δόθηκαν οδηγίες να κλειδωθούν στις αίθουσες.

Ήταν μέσα στην αίθουσα για αρκετή ώρα, πριν ο ίδιος και οι συμμαθητές του καταλάβουν ότι συνέβαινε, πράγματι, κάτι σοβαρό. Μάλιστα, είπε ότι άλλοι μαθητές έστελναν φωτογραφίες από τα όσα συνέβαιναν. «Ταμπουρώσαμε την πόρτα με θρανία» για περισσότερες από δύο ώρες, πριν έρθει η αστυνομία και μας συνοδεύσει έξω, είπε ο ανήλικος.

Άγνωστα τα κίνητρα της δράστριας

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, δήλωσε «συντετριμμένος» και τόνισε πως το σύνολο της κυβέρνησής του «είναι στο πλευρό όλων στη Βρετανική Κολομβία, καθώς αντιμετωπίζουν αυτή την απίστευτη τραγωδία». Επίσης, ακύρωσε το επερχόμενο ταξίδι του στην Ευρώπη και ειδικότερα στο Μόναχο, όπου αναμενόταν να συμμετάσχει σε Συνέδριο Ασφαλείας.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Κεν Φλόιντ, είπε σε δημοσιογράφους πως ήταν μία «πολύ δραματική» επίθεση με πολλούς τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εναπομείναντες μαθητές και καθηγητές, περί τους 100 στον αριθμό, κατάφεραν να βγουν σώοι από το κτίριο. Επεσήμανε πως δεν μπορεί να μιλήσει για τα κίνητρα της δράστριας, αυτή την ώρα.

«Ακολουθούμε όλα τα στοιχεία για να μπορέσουμε να βρούμε τη σχέση με την επιτιθέμενη. Νομίζω ότι θα πασχίσουμε για να βρούμε το "γιατί", αλλά θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να δρούμε τι συνέβη».

Ο δήμαρχος του Τάμπλερ Ριντζ, Ντάριλ Κρακόβα, είπε στο CBC πως πρόκειται για μία μικρή κοινότητα και γνωρίζει κάθε ένα από τα θύματα. «Ξέρω κάθε θύμα. Είμαι εδώ 19 χρόνια, είμαστε μικρή κοινότητα. Δεν τους αποκαλώ πολίτες, τους θεωρώ οικογένεια» τόνισε.

Από πλευράς της, η αστυνομία δήλωσε πως της προκαλεί «βαθιά θλίψη το περιστατικό μαζικών πυρών» και έστειλε τα συλλυπητήριά της για τα θύματα.