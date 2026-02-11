Νεότερα στοιχεία για το μακελειό στον Καναδά: «Ταμπουρώσαμε την πόρτα με θρανία» συγκλονίζει μαθητής

Νεότερα στοιχεία αναφορικά με το περιστατικό μαζικών πυροβολισμών σε σχολείο στην πόλη Τάμπλερ Ριντζ στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της τοπικής αστυνομίας, μετά την εισβολή στον χώρο, εντοπίστηκαν έξι νεκροί, ενώ ένα έβδομο θύμα υπέκυψε στα τραύματά του καθώς μεταφερόταν στο νοσοκομείο.

Η δράστρια, «μία γυναίκα με καστανά μαλλιά που φορούσε φόρεμα», βρέθηκε επίσης νεκρή στον χώρο.

Από την περαιτέρω έρευνα, εντοπίστηκαν άλλα δύο θύματα σε κοντινή κατοικία. Η αστυνομία σημείωσε πως συνδέονται με το περιστατικό, αλλά ξεκαθάρισαν «πως δεν είναι σε θέση να παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες».

Οι τραυματίες από το αιματηρό περιστατικό είναι 27, με δύο εξ αυτών να είναι σε κρίσιμη κατάσταση και να παλεύουν για τη ζωή τους.

Συγκλονίζει η μαρτυρία μαθητή από τον Καναδά

Μαθητής του σχολείου όπου έγινε η επίθεση, μίλησε σε τοπικό σταθμό για το πώς «ταμπουρώθηκαν» σε αίθουσα για να μπορέσουν να σωθούν.

Ο 12χρονος Ντάριαν Κιστ, σημείωσε πως μπήκε στην αίθουσα στις 13:30 (τοπική ώρα), όταν άκουσε να σημαίνει ο συναγερμός στους διαδρόμους και τους δόθηκαν οδηγίες να κλειδωθούν στις αίθουσες.

Ήταν μέσα στην αίθουσα για αρκετή ώρα, πριν ο ίδιος και οι συμμαθητές του καταλάβουν ότι συνέβαινε, πράγματι, κάτι σοβαρό. Μάλιστα, είπε ότι άλλοι μαθητές έστελναν φωτογραφίες από τα όσα συνέβαιναν.



«Ταμπουρώσαμε την πόρτα με θρανία» για περισσότερες από δύο ώρες, πριν έρθει η αστυνομία και μας συνοδεύσει έξω, είπε ο ανήλικος.

Άγνωστα τα κίνητρα της δράστριας

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, δήλωσε «συντετριμμένος» από τους πυροβολισμούς και τόνισε πως το σύνολο της κυβέρνησής του «είναι στο πλευρό όλων στη Βρετανική Κολομβία, καθώς αντιμετωπίζουν αυτή την απίστευτη τραγωδία».

Επίσης, ακύρωσε το επερχόμενο ταξίδι του στην Ευρώπη και ειδικότερα στο Μόναχο, όπου αναμενόταν να συμμετάσχει σε Συνέδριο Ασφαλείας.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Κεν Φλόιντ, είπε σε δημοσιογράφους πως ήταν μία «πολύ δραματική» επίθεση με πολλούς τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εναπομείναντες μαθητές και καθηγητές, περί τους 100 στον αριθμό, κατάφεραν να βγουν σώοι από το κτίριο.

Επεσήμανε πως δεν μπορεί να μιλήσει για τα κίνητρα της δράστριας, αυτή την ώρα.

«Ακολουθούμε όλα τα στοιχεία για να μπορέσουμε να βρούμε τη σχέση με την επιτιθέμενη. Νομίζω ότι θα πασχίσουμε για να βρούμε το "γιατί", αλλά θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να δρούμε τι συνέβη».

Ο δήμαρχος του Τάμπλερ Ριντζ , Ντάριλ Κρακόβα, είπε στο CBC πως πρόκειται για μία μικρή κοινότητα και γνωρίζει κάθε ένα από τα θύματα.

«Ξέρω κάθε θύμα. Είμαι εδώ 19 χρόνια, είμαστε μικρή κοινότητα. Δεν τους αποκαλώ πολίτες, τους θεωρώ οικογένεια» τόνισε.

Από πλευράς της, η αστυνομία δήλωσε πως της προκαλεί «βαθιά θλίψη το περιστατικό μαζικών πυρών» και έστειλε τα συλλυπητήριά της για τα θύματα.

Μία από τις χειρότερες τραγωδίες στην ιστορία του Καναδά

Η τραγωδία στο Τάμπλερ Ριντζ είναι μια από τις πιο θανατηφόρες ένοπλες επιθέσεις στην καναδική ιστορία.

Το 2020, ένας ένοπλος που παρίστανε τον αστυνομικό σκότωσε 22 άτομα στη Νέα Σκωτία σε διάστημα δύο ημερών.

Και το 1989, 14 γυναίκες σκοτώθηκαν σε μια αντιφεμινιστική επίθεση στο πανεπιστήμιο L'Ecole Polytechnique στο Μόντρεαλ.

Ο Καναδάς έχει αυστηρότερους νόμους περί όπλων από τις ΗΠΑ, γεγονός που καθιστά πολύ λιγότερο πιθανές μαζικές επιθέσεις όπως αυτή εκεί.